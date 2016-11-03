Сегодня в Уфе пройдет День грузинской культуры

Ольга КОРЗИК

Мероприятие начнется в 13.00.

Сегодня, 3 ноября, в Уфе пройдет День грузинской культуры. Мероприятие состоится на площадке «ВДНХ-Дом». Вход свободный.

Перед гостями выступит певец Тамаз Гурешидзе, а также с дебютом выступит Первый грузинский ансамбль в Уфе «Sikvaruli».

- Помимо музыкальной программы гости также смогут ознакомиться с экспозицией грузинского национально-культурного центра, посетить дискуссионную площадку, посвященную туризму в Грузию, узнать, где и как можно получить бесплатные уроки по грузинскому языку и многое другое, что связано с Грузией, и самое главное, что это есть в Уфе - грузинская кухня, пекарни, грузинские сладости и сувениры, - сообщили в Фонде развития городских проектов.