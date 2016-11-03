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3 ноября, четверг
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Сегодня в Уфе пройдет День грузинской культуры// 03.11.2016
Мероприятие начнется в 13.00.
Сегодня, 3 ноября, в Уфе пройдет День грузинской культуры. Мероприятие состоится на площадке «ВДНХ-Дом». Вход свободный.
Перед гостями выступит певец Тамаз Гурешидзе, а также с дебютом выступит Первый грузинский ансамбль в Уфе «Sikvaruli».
- Помимо музыкальной программы гости также смогут ознакомиться с экспозицией грузинского национально-культурного центра, посетить дискуссионную площадку, посвященную туризму в Грузию, узнать, где и как можно получить бесплатные уроки по грузинскому языку и многое другое, что связано с Грузией, и самое главное, что это есть в Уфе - грузинская кухня, пекарни, грузинские сладости и сувениры, - сообщили в Фонде развития городских проектов.
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