3 ноября, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Сегодня в Уфе пройдет День грузинской культуры

Ольга КОРЗИК // 03.11.2016
Мероприятие начнется в 13.00.

Сегодня, 3 ноября, в Уфе пройдет День грузинской культуры. Мероприятие состоится на площадке «ВДНХ-Дом». Вход свободный.

Перед гостями выступит певец Тамаз Гурешидзе, а также с дебютом выступит Первый грузинский ансамбль в Уфе «Sikvaruli».

- Помимо музыкальной программы гости также смогут ознакомиться с экспозицией грузинского национально-культурного центра, посетить дискуссионную площадку, посвященную туризму в Грузию, узнать,  где и как можно получить бесплатные уроки по грузинскому языку и многое другое, что связано с Грузией, и самое главное, что это есть в Уфе -  грузинская кухня, пекарни, грузинские сладости и сувениры, - сообщили в Фонде развития городских проектов.

 

 

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