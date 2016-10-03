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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Ростислав Мурзагулов начал публиковать вторую часть книги про Рахимова

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.10.2016
Они появились в живом журнале автора бестселлера.

Фото: Из личного архива

 В живом журнале появились фрагменты второй части нашумевшей книги бывшего пресс-секретаря первого президента Башкирии Ростислава Мурзагулова.

Как пишет сам автор, «вторая книга называется «Бабай всея Руси, или операция «Осень Патриарха». Многие события, описываемые в ней, происходят уже не в глубинке, а в столице России, с участием первых лиц государства, о которых читатель тоже узнает много нового. Имена героев изменены, но за псевдонимами легко угадываются реальные персонажи московских и региональных коридоров власти.

- Основой для второй книги для меня было то, что я видел, работая с различными деятелями в 2007-2010 годах. Там было все настолько насыщенно, что пришлось опять писать не документальную, а художественную. книгу, избегая судов и прочих неприятностей, - сказал, комментируя для Медиакорсети начало публикации второй части своего бестселлера Ростислав Мурзагулов. - Дата выхода книги зависит от продавцов, они заинтересовались второй частью и готовы ее печатать. Сроки они выберут, исходя из маркетинговых соображений, думаю, это будет скоро.

Первая часть книги была отпечатана тиражом 18 тысяч экземпляров и стала хитом продаж не только в уфимских, но и московских книжных магазинах. В интернете ее электронную версию официально скачали более 6 тысяч человек. Однако книга «Бабай всея Руси» еще до официальной публикации была размещена в сети интернет, где было зафиксировано более 70 тысяч пиратских скачиваний.

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