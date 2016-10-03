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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Ростислав Мурзагулов начал публиковать вторую часть книги про Рахимова// 03.10.2016
Они появились в живом журнале автора бестселлера.
Фото: Из личного архива
В живом журнале появились фрагменты второй части нашумевшей книги бывшего пресс-секретаря первого президента Башкирии Ростислава Мурзагулова.
Как пишет сам автор, «вторая книга называется «Бабай всея Руси, или операция «Осень Патриарха». Многие события, описываемые в ней, происходят уже не в глубинке, а в столице России, с участием первых лиц государства, о которых читатель тоже узнает много нового. Имена героев изменены, но за псевдонимами легко угадываются реальные персонажи московских и региональных коридоров власти.
Первая часть книги была отпечатана тиражом 18 тысяч экземпляров и стала хитом продаж не только в уфимских, но и московских книжных магазинах. В интернете ее электронную версию официально скачали более 6 тысяч человек. Однако книга «Бабай всея Руси» еще до официальной публикации была размещена в сети интернет, где было зафиксировано более 70 тысяч пиратских скачиваний.
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