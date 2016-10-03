В Уфе команды КВН приглашаются для открытия нового сезона

02.10.2016

В Башкирии хотят ввести патронат над бурзянской пчелой Меценатам предлагают именную табличку, сертификат, и возможность лично участвовать в работе по отбору меда

01.10.2016

Исторический центр Уфы засиял новыми красками Сегодня, 1 октября, включили подсветку на комплексе апартаментов Верхняя Торговая Residence, огни менялись в такт музыке.

30.09.2016

В Уфе пройдет фотовыставка «Башкортостан глазами друзей» В Центре современного искусства «Облака» будут представлены работы фотомастеров из пяти стран.

30.09.2016

Стало известно, кто живет в премиум-посёлке за Уфимским лимонарием Строения до сих пор не имеют номеров на карте, хотя стоят не первый год

27.09.2016

Школа молодого журналиста Башкирии открыла новый сезон В БГПУ прошло первое занятие для слушателей этого года