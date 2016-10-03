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3 октября, понедельник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе команды КВН приглашаются для открытия нового сезона// 03.10.2016
Выступить сможет любая команда.
Фото: Квнрб.рф
16 октября в городском дворце культуры (Проспект Октября, 137) начнется полуфинал КВН - сезон высшей уфимской лиги. Чемпион, прошедший в финал Высшей лиги республики получит приз – поездку на Международный фестиваль команд КВН в Сочи.
Принять участие в конкурсе может любая, даже неопытная, команда. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте Квнрб.рф.
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