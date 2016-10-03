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В Уфе составили рейтинг самых популярных застройщиков

// 03.10.2016
Рейтинг общественной популярности составила сеть агентств недвижимости «Эксперт».

Крупная федеральная сеть агентств недвижимости «Эксперт» составила рейтинг общественной популярности застройщиков и строящихся объектов Уфы. Опрос проводился как среди участников рынка недвижимости, так и среди покупателей жилья.

Респонденты оценивали застройщиков по таким критериям, как положительный имидж и известность на рынке, качество строящихся объектов, информационная открытость компании, а также взаимодействие с клиентами и риелторами.

В тройку лидеров рейтинга вошли группа компаний «Госстрой», компания «Жилстройинвест» и группа компаний «Третий трест». Отметим, что «Госстрой» и «Третий трест» также входят в ТОП-3 крупнейших застройщиков Республики Башкортостан. При этом, по данным Национального объединения застройщиков жилья, эти же компании входят и в топ-150 девелоперов России. На сегодняшний день этот рейтинг включает в себя свыше 2500 строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на всей территории страны. 

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