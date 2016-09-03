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В Уфе начались гастроли театра имени Вахтангова

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.09.2016
Труппа даст 15 представлений на сценах Русского драмтеатра и татарского театра «Нур»

Фото: социальные сети

Московский академический театр имени Вахтангова, возглавляемый известным режиссером Римасом Туминасом, успешно дебютировал в Уфе. Гастроли театра начались с показа спектакля «Евгений Онегин». В главных ролях перед уфимской публикой предстали «вахтанговские» звезды: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов.

- В этом году мы впервые принимаем легендарный Вахтанговский театр. Это историческое событие, - отметила перед началом спектакля министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Спектакль  весь пронизан духом пушкинской поэзии, русской словесности. 

- Римас Туминас как никто другой любит Россию, глубоко понимает ее», – сказал народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в этом спектакле Онегина.   – Определить словами творчество  невозможно. Что бы мы сейчас тут не говорили, это будет неправда. Каждый зритель видит свое, задавайте им вопросы. Пожалейте нас!.

В социальных сетях уфимцы восторгаются игрой артистов московского театра и делятся своими впечатлениями: «  Сказать «восторг» — это ничего не сказать. Масса прекрасных впечатлений от постановки, от игры замечательных актеров! Полное погружение в спектакль, 3,5 часа пролетели как один миг! Аплодировать и кричать «БРАВО» хотелось бесконечно!!!! …похоже, что сегодня я не засну».  

- Публика была настолько теплой, что местами было неловко от такого хорошего, искреннего приема, - сказала на пресс-конференции народная артистка РФ Ирина Купченко

Театр имени Вахтангова пробудет в Уфе до 10 сентября. За это время будут показаны восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин" (сцены из романа Пушкина), "Дядя Ваня" Чехова, "Анна Каренина" (хореографический спектакль по роману Толстого), "Посвящение Еве" Шмитта, "Дядюшкин сон" Достоевского, "Медея" Ануя, "Крик лангусты" Марелла, "Ревнивая к себе самой" де Молина.

- Мы участвуем в федеральной программе  «Большие гастроли», и они поистине большие: мы приехали к вам в составе 140 человек, также привезли 5 фур декораций, – сказал журналистам директор театра Кирилл Крок. – Несмотря на то, что мы еще не успели познакомиться с городом,  он прекрасный, нам очень понравился».


В программу гастролей помимо спектаклей включены творческие встречи, мастер-классы, семинары актеров, режиссеров, художников Вахтанговского театра. Также в фойе Русского драмтеатра развернута фотовыставка «Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее».

Среди участников гастролей: народные артисты СССР Владимир Этуш и Василий Лановой; народные артисты России Людмила Максакова, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений Князев, Юрий Шлыков, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Марина Есипенко; заслуженные артисты России Елена Сотникова, Анна Дубровская, Владимир Вдовиченков, Андрей Ильин, Анатолий Меньщиков; ведущие молодые вахтанговцы Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Олег Макаров, Григорий Антипенко и многие другие.
 

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