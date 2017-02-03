Уфимские моржи совершат заплыв в честь Дня Победы

Кристина ДЕЙНЕКО

Он состоится в начале марта в парке Якутова.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Суточный заплыв в честь дня Победы состоится в парке Якутова в Уфе 4 марта. Обязательное условие - это соблюдение графика плавания, сообщили в Федерации закаливания и зимнего спортивного плавания Башкирии.

«Моржи» будут плавать в озере Солдатское несколько раз, но в определенное время, с интервалом 4 - 5 часов. Подать заявку можно по телефону: 8-987-474-80-90.