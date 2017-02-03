Уфимцы смогут прокатиться в "литературном трамвае" со стихами и песнями

Злата ЗУКОВИЧ

Всех желающих приглашают присоединиться к социальной акции.

Фото: ufacity.info

9 февраля в Уфе состоится городская акция «Литературный трамвай», который организует колледж БГПУ имени М. Акмуллы в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию уфимского трамвая.

Художественное оформление вагона выполнили студенты, которые учатся на специальности «Изобразительное искусство и черчение». Они же подготовили музыкально-литературную программу.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, трамвай будет следовать по маршруту №7 «Улица Пушкина – Железнодорожный вокзал». Во время движения в трамвае покажут документальны фильм об истории уфимского трамвая, споют песни и прочитают стихи. Всем желающим будет предоставлен «Свободный микрофон».