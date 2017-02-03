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3 февраля, пятница
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Уфимцы смогут прокатиться в "литературном трамвае" со стихами и песнями// 03.02.2017
Всех желающих приглашают присоединиться к социальной акции.
Фото: ufacity.info
9 февраля в Уфе состоится городская акция «Литературный трамвай», который организует колледж БГПУ имени М. Акмуллы в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию уфимского трамвая.
Художественное оформление вагона выполнили студенты, которые учатся на специальности «Изобразительное искусство и черчение». Они же подготовили музыкально-литературную программу.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, трамвай будет следовать по маршруту №7 «Улица Пушкина – Железнодорожный вокзал». Во время движения в трамвае покажут документальны фильм об истории уфимского трамвая, споют песни и прочитают стихи. Всем желающим будет предоставлен «Свободный микрофон».
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