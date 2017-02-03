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В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»

Злата ЗУКОВИЧ // 03.02.2017
Премьера фильма пройдет одновременно во всем мире.

Легендарный полнометражный арт-проект «RAMMSTEIN: Paris!» покажут на большом экране 23 марта в кинокомплексе «Искра IMAX». Это будет единственный день для поклонников, чтобы познакомиться с фильмом-концертом культового шведского режиссера и продюсера Йонаса Окерлунда, который снял такие клипы как "Smack My Bitch Up" Prodigy, "Magic" Coldplay, «Paparazzi» Lady Gaga, а также огромное количество фильмов и короткометражек. Режиссер работал с такими «монстрами», как Metallica, Madonna, Iggy Pop, Jamiroquai, The Rolling Stones и другими.

Фильм был снят в течение двух ночей с использованием 30 камер для обеспечения 60 различных углов съемки. Создатели стремились, чтобы их детище произвело неизгладимое впечатление на зрителей – обещают море света, огня и почти ощутимый запах бензина. Ценители индастриал-метала не только будто побывают на концерте RAMMSTEIN, который проходил в Palais Ominsports de Paris-Bercy (сейчас AccorHotels Arena) в Париже, но и увидят много больше. Интрига сохранена по всем законам жанра - эксклюзивный показ этого фильма пройдет 23 марта по всему миру.

Билеты уже в продаже!

Режиссер - Йонас Окерлунд, оператор - Эрик Бромс, продюсер - Свана Гисла.

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