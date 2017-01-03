Как выглядит «Уфа Новогодняя»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Уфимец сделал видеоклип о том, как выглядит Уфа в новогодние праздники.

Фото: Кристина Дейнеко

Новый год – это праздник ожидания чуда, ожидания чего-то нового. Как правило, в это время в воздухе царит сказочная атмосфера.

И больше всего праздничную атмосферу поддерживают новогодние огни, которыми украшены города.

Уфимец Олег Новиков снял видео о том, как в эти праздники выглядит столица Башкирии Уфа.