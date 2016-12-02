Отец и сын написали для ФК "Уфа" гимн

Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня состоялась репетиция песни.

Отец и сын Черво Павел и Иоанн написали гимн для уфимской сборной по футболу. Сегодня состоялась репетиция композиции. Наш корреспондент поприсутствовал на мероприятии и снял видео.

Текст гимна:

Уфа, Уфа вперед!

Сильней шумит Уфа!

Команда наша бьет!

Вперед Уфа, вперед!

Все молнии в Уфу лишь бьют

Глаза вот-вот слезу прольют.

Порой как дуб Уфа крепка

Слова поют и речь сильна!

Грядут, грядут года

Уфа, Уфа вперед!

Уфа, Уфа пройдет

В футбол родной.

Уфа все так и как всегда

В лихих ветрах игру найдет

И с нею в даль, и с нею в даль,

И с нею в даль, и с нею в даль

времен шагнет!