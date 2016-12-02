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Отец и сын написали для ФК "Уфа" гимн// 02.12.2016
Сегодня состоялась репетиция песни.
Отец и сын Черво Павел и Иоанн написали гимн для уфимской сборной по футболу. Сегодня состоялась репетиция композиции. Наш корреспондент поприсутствовал на мероприятии и снял видео.
Текст гимна:
Уфа, Уфа вперед!
Сильней шумит Уфа!
Команда наша бьет!
Вперед Уфа, вперед!
Все молнии в Уфу лишь бьют
Глаза вот-вот слезу прольют.
Порой как дуб Уфа крепка
Слова поют и речь сильна!
Грядут, грядут года
Уфа, Уфа вперед!
Уфа, Уфа пройдет
В футбол родной.
Уфа все так и как всегда
В лихих ветрах игру найдет
И с нею в даль, и с нею в даль,
И с нею в даль, и с нею в даль
времен шагнет!
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