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В Уфе наградили победителей пятой юбилейной «Уфимской волны»// 02.11.2016
Гран-при музыкального фестиваля-конкурса завоевала Алена Завьялова.
Фото: из личной страницы в социальной сети и "Спутник ФМ"
В Уфе подвели итоги музыкального конкурса «Уфимская Волна», стартовавшего еще в феврале. Перед участниками стояла задача исполнить песни из российских фильмов, мультфильмов и сериалов. Организаторы фестиваля – радиостанция «Спутник ФМ», конкурс посвятили Году российского кино.
Из 80 представленных в эфире участников пятого юбилейного сезона музыкального конкурса «Уфимская Волна» до финала дошли 14 вокалистов и групп. Они получили высокие оценки жюри во время живых прослушиваний и большое количество голосов в ходе смс-голосования. В финале конкурса творческое состязание музыкантов шло за лидерство в шести номинациях. Высшая награда фестиваля-конкурса «Уфимская Волна 2016» Гран-при досталась солистке фольклорного ансамбля «Мирас» Алене Завьяловой. Для исполнения на конкурсе ею была выбрана песня «На осколках звездопада» из телесериала «Обреченная стать звездой ». А в финале Алена очаровала зрителей задорным исполнением песни царевны Забавы из любимого многими советского мультфильма «Летучий корабль»
Обладателями других премий «Уфимской Волны 2016» стали:
В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ» (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 9-11 лет) - Диана Иванова
В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ» (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 11-13 лет) - Назгуль Отузова
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ГРУППА» - Караван
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ВОКАЛ» - Элина Файзырова
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МУЖСКОЙ ВОКАЛ» - Евгений Евдокимов
В качестве гостей большого финального концерта на сцене появились «Мои НЛО» - музыканты приехали из Оренбурга за наградой в номинации «Музыка без границ».
Со своими новыми работами выступили: Ksenya Shaffy - победитель прошлого года, Карен Оганесян и Алина Аминова - обладательница "Гран-При" самого первого сезона фестиваля-конкурса с группой «Uphillers».
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