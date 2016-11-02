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В Уфе наградили победителей пятой юбилейной «Уфимской волны»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.11.2016
Гран-при музыкального фестиваля-конкурса завоевала Алена Завьялова.

Фото: из личной страницы в социальной сети и "Спутник ФМ"

В Уфе подвели итоги музыкального конкурса «Уфимская Волна», стартовавшего еще в феврале. Перед участниками стояла задача исполнить песни из российских фильмов, мультфильмов и сериалов. Организаторы фестиваля – радиостанция «Спутник ФМ»,  конкурс посвятили Году российского кино.

Из 80 представленных в эфире участников пятого юбилейного сезона музыкального конкурса «Уфимская Волна» до финала дошли 14 вокалистов и групп. Они получили высокие оценки жюри во время живых прослушиваний и большое количество голосов в ходе смс-голосования.  В финале конкурса творческое состязание музыкантов шло за лидерство в шести номинациях. Высшая награда фестиваля-конкурса «Уфимская Волна 2016» Гран-при досталась солистке фольклорного ансамбля «Мирас» Алене Завьяловой. Для исполнения на конкурсе ею была выбрана песня «На осколках звездопада»  из телесериала «Обреченная стать звездой ». А в финале Алена очаровала зрителей задорным исполнением песни царевны Забавы из любимого многими советского мультфильма «Летучий корабль»

- Конкурс - для любого человека это испытание, это возможность показать себя, раскрыть свои таланты, увидеть себя со стороны! И в то же время это новые интересные знакомства , и заряд положительными эмоциями.  Я очень рада и счастлива , что у меня все получилось! – сказала в разговоре с Медиакорсетью Алена Завьялова. - Мне приятно, что жюри настолько высоко оценило моё выступление.  Я победила!! Но теперь ещё волнительней будет каждый новый выход на сцену, потому что главное - держать планку. И не ударить в грязь лицом. Буду стараться дальше развиваться и работать над собой.  Спасибо всем, кто за меня голосовал и кто поддерживал меня, спасибо моим родным, близким, друзьям и знакомым. Огромная благодарность организаторам. Пусть «Уфимская волна» продолжает набирать обороты с каждым годом.

Обладателями других  премий «Уфимской Волны 2016» стали:

В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ» (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 9-11 лет) - Диана Иванова

В НОМИНАЦИИ «ДЕБЮТ» (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 11-13 лет) - Назгуль Отузова

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ГРУППА» -  Караван

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ВОКАЛ» - Элина Файзырова

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МУЖСКОЙ ВОКАЛ» - Евгений Евдокимов

В качестве гостей большого финального концерта на сцене появились «Мои НЛО» - музыканты приехали из Оренбурга за  наградой в номинации «Музыка без границ».

Со своими новыми работами выступили: Ksenya Shaffy - победитель прошлого года, Карен Оганесян и Алина Аминова - обладательница "Гран-При" самого первого сезона фестиваля-конкурса с группой «Uphillers».

 

 

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