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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Про мальчика из Башкирии, спасшего малышку, узнала вся страна// 02.11.2016
Новость о подвиге Ярослава Адоньева показали на телеканале НТВ.
Телеканал НТВ снял сюжет о 11-летнем Ярославе Адоньеве из Стерлитамака, который спас годовалую девочку Владлену, выпавшую из окна со второго этажа. Он успел подставить свои руки и смягчил падение.Сейчас малышка находится в детдоме – ее мать лишили родительских прав за то, что она оставляла своих детей дома одних.
Ярослав стал настоящим героем не только в собственной школе, но и по всей стране. В местном отделении полиции стражи правопорядка лично поблагодарили мужественного подростка и пожелали ему оставаться таким же самоотверженным.
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В Башкирии 11-летний мальчик спас малышку, выпавшую из окна
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