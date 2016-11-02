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Радио Башкортостана начало вещание в FM-диапазоне

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.11.2016
Передачи государственной радиостанции отныне можно слушать на частоте 89,5 FM.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Главное радио республики – «Радио России Башкортостан»  начало вещание в ФМ-диапазоне на частоте 89,5. Теперь знакомые всем с детства слова «Говорит Уфа» можно услышать на любом устройстве.

- В 2017 году "Радио России Башкортостан" отметит 90 лет со дня первого выхода в эфир. Это случилось 7 ноября 1927 года. Для старейшего радио в республике – переход в FM-формат – огромный технологический прорыв. Похвастать переходом на современные радиоволны пока не может даже федеральная станция, - рассказала Медиакорсети заместитель директора по информационному вещанию ГТРК «Башкортостан» Элла Курильская. - Радио России в ФМ-диапазоне на сегодняшний день работает в Казани, Самаре, Волгограде и всего в нескольких городах страны. Планомерный переход вещания «Радио России» в FM-диапазон на всей территории России ВГТРК производит с 2014 года. Уфа оказалась в числе городов-пионеров. И поскольку теперь для башкирского слушателя доступна и волна 89.5FM, то на сегодняшний день станцию можно слушать сразу по четырем каналам: в УКВ и FM-диапазоне, на 1-й кнопке проводного вещания и через Интернет. Что касается программ, то пока все они в сетке вещания сохраняются полностью, так же как и национальное вещание.

Несмотря на солидный возраст,  «Радио России Башкортостан»  остается молодым по духу. География его не знает границ - голос Башкортостана слушают вся республика и близлежащие области Российской Федерации, а по интернету – вся планета. Шесть часов в сутки, семь дней в неделю, в будни и праздники, знакомые голоса – голоса дикторов и ведущих, певцов и артистов дарят хорошее настроение всем, кто настроился на волну «Радио Башкортостана».

Самые последние новости, актуальные репортажи, авторские программы, аналитические передач.  За всем этим стоит труд сотен людей – корреспондентов, редакторов, дикторов, режиссеров, выпускающих, водителей, технического персонала. В сетке вещания около 40 передач – на башкирском и русском языках. 

 

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