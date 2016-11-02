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Радио Башкортостана начало вещание в FM-диапазоне// 02.11.2016
Передачи государственной радиостанции отныне можно слушать на частоте 89,5 FM.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Главное радио республики – «Радио России Башкортостан» начало вещание в ФМ-диапазоне на частоте 89,5. Теперь знакомые всем с детства слова «Говорит Уфа» можно услышать на любом устройстве.
Несмотря на солидный возраст, «Радио России Башкортостан» остается молодым по духу. География его не знает границ - голос Башкортостана слушают вся республика и близлежащие области Российской Федерации, а по интернету – вся планета. Шесть часов в сутки, семь дней в неделю, в будни и праздники, знакомые голоса – голоса дикторов и ведущих, певцов и артистов дарят хорошее настроение всем, кто настроился на волну «Радио Башкортостана».
Самые последние новости, актуальные репортажи, авторские программы, аналитические передач. За всем этим стоит труд сотен людей – корреспондентов, редакторов, дикторов, режиссеров, выпускающих, водителей, технического персонала. В сетке вещания около 40 передач – на башкирском и русском языках.
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