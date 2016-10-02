В Башкирии хотят ввести патронат над бурзянской пчелой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Меценатам предлагают именную табличку, сертификат, и возможность лично участвовать в работе по отбору меда

Фото: animalwild.net

Директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов предложил ввести патронат над бурзянской пчелой. Об этом сообщает агентство «Башинформ»

- Во многих нацпарках и заповедниках практикуется патронат над вольерными и дикими животными. Над леопардами или камышовыми котами. Мы тоже хотим найти покровителей для бортей, колод и ульев. Именная табличка, сертификат, конкретное местоположение, ежегодный отчет и возможность лично участвовать в работе по отбору меда и обслуживанию, - подчеркнул Владимир Кузнецов. - Половина дохода от реализованной продукции можно направлять на благотворительность. Местное население будет занято на изготовлении ульев, бортей и колод. У меценатов появится гордость за причастность к общему делу по сохранению бортевой бурзянской пчелы.

По словам директора заповедника «Шульган-Таш» Михаила Косарева в связи с тем, что в последние годы стало проще попасть на территорию, туда приезжают посторонние пчеловоды с разных территорий России и завозят пчел других пород. Привозные пчелы, в основном карпатской и кавказской породы скрещиваются с бурзянской пчелой, в результате гибридизации ухудшаются ее качества.