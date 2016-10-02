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В Башкирии хотят ввести патронат над бурзянской пчелой// 02.10.2016
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Фото: animalwild.net
Директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов предложил ввести патронат над бурзянской пчелой. Об этом сообщает агентство «Башинформ»
По словам директора заповедника «Шульган-Таш» Михаила Косарева в связи с тем, что в последние годы стало проще попасть на территорию, туда приезжают посторонние пчеловоды с разных территорий России и завозят пчел других пород. Привозные пчелы, в основном карпатской и кавказской породы скрещиваются с бурзянской пчелой, в результате гибридизации ухудшаются ее качества.
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