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В Башкирии хотят ввести патронат над бурзянской пчелой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.10.2016
Меценатам предлагают именную табличку, сертификат, и возможность лично участвовать в работе по отбору меда

Фото: animalwild.net

Директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов предложил ввести патронат над бурзянской пчелой. Об этом сообщает агентство «Башинформ»

- Во многих нацпарках и заповедниках практикуется патронат над вольерными и дикими животными. Над леопардами или камышовыми котами. Мы тоже хотим найти покровителей для бортей, колод и ульев. Именная табличка, сертификат, конкретное местоположение, ежегодный отчет и возможность лично участвовать в работе по отбору меда и обслуживанию, - подчеркнул Владимир Кузнецов. - Половина дохода от реализованной продукции можно направлять на благотворительность. Местное население будет занято на изготовлении ульев, бортей и колод. У меценатов появится гордость за причастность к общему делу по сохранению бортевой бурзянской пчелы.

По словам директора заповедника «Шульган-Таш» Михаила Косарева в связи с тем, что в последние годы стало проще попасть на территорию, туда приезжают посторонние пчеловоды с разных территорий России и завозят пчел других пород. Привозные пчелы, в основном карпатской и кавказской породы скрещиваются с бурзянской пчелой, в результате гибридизации ухудшаются ее  качества.

- Привозные породы не морозоустойчивы, уже второе поколение метизированных пчел начинает болеть и гибнет. Порода ухудшается, - сказал Михаил Косарев. -  Нужно ограничить доступ заезжих пчеловодов на территорию заповедника либо ее расширить На  уровне правительства решение о расширении заповедника было принято давно, но в жизнь оно не внедряется.

 

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