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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Во Франции нашли фотоснимки Уфы, датированные 1895 годом// 02.10.2016
Уникальную находку обнаружили на сайте национальной библиотеки Франции
Историки и краеведы Башкирии обнаружили на сайте национальной библиотеки Франции уникальные снимки Уфы. Фотографии сделана известным путешественником, французским бароном де Бай — Амур-Огюст-Луи-Жозеф Бертло в 1895 году. Об этом сообщают «Молодежная газета» и «Общественная электрогазета. На снимке запечатлено одно из самых старинных и знаковых зданий Уфы — Смоленский собор (Троицкая церковь).
Эксперты отмечают высокое качество фотоснимков. На них можно увидеть мелкие детали - наряды и головные уборы гуляющих, элементы построек, оценить красоту легендарного пятиглавого храма. Читаются даже надписи на заведениях — «Пивная лавка. Продажа горячей пищи, чая».
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