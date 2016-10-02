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Во Франции нашли фотоснимки Уфы, датированные 1895 годом

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.10.2016
Уникальную находку обнаружили на сайте национальной библиотеки Франции

Историки и краеведы Башкирии обнаружили на сайте национальной библиотеки Франции уникальные снимки Уфы. Фотографии сделана известным путешественником, французским бароном де Бай — Амур-Огюст-Луи-Жозеф Бертло в 1895 году. Об этом сообщают «Молодежная газета» и «Общественная электрогазета.  На снимке запечатлено одно из самых старинных и знаковых зданий Уфы — Смоленский собор (Троицкая церковь).

— Это каменное здание, в первую очередь, интересно своей архитектурой — четырехугольное, с пятью куполами, украшенное рядами кокошников (арок), — рассказывает краевед Владимир Захаров. — В 40-х годах, во времена СССР церковь была признана памятником истории. Планировалась его реставрация. Тем не менее, в 50-х годах было принято решение о сносе. Сейчас на этом месте располагается Монумент Дружбы.

Эксперты отмечают высокое качество фотоснимков. На них можно увидеть мелкие детали - наряды и головные уборы гуляющих,  элементы построек, оценить красоту легендарного пятиглавого храма. Читаются даже надписи на заведениях — «Пивная лавка. Продажа горячей пищи, чая».

— Подлинность фотографии не вызывает никаких сомнений, — рассказывает кандидат исторических наук, специалист по зарубежной историографии межэтнических отношений Игорь Кучумов. — Барон де Бай — известная личность, археолог, член Парижского географического общества, почетный член Уральского общества любителей естествознания. В России де Бай провел много лет и даже называл себя «французским русским.

 

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