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Спортсмен-фридайвер Олег Гаврилин нырнет в подземное озеро Каповой пещеры// 02.09.2016
В заповеднике «Шульган-таш» на следующей неделе пройдет необычная экспедиция.
В Баширии с пятого по восьмое сентября на территории заповедника «Шульган-Таш» пройдет экспедиция Русского географического общества и Башкирского спутникового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба телеканала
- В экспедиции также примут участие известные спортсмены-ныряльщики России, - говорится в сообщении. - Один из них Олег Гаврилин планирует совершить смелое погружение в подземное озеро знаменитой пещеры Каповой пещеры на задержке дыхания.
Этим летом Олег Гаврилин проплыл под водой на задержке дыхания стометровую главную галерею подводной Ординской пещеры в Пермском крае. На этот раз он не намерен ставить никаких рекордов, но рассчитывает на хороший результат.
- Нырну как смогу, может быть на 40-50 метров, это уже хорошо будет, - пояснил Гаврилин «Медиакорсети». - Вообще рекорди задержки дыхания у меня 12 минут, но в этот раз я думаю будет где-то пять.
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