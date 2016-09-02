Спортсмен-фридайвер Олег Гаврилин нырнет в подземное озеро Каповой пещеры

Наталья КУЗНЕЦОВА

В заповеднике «Шульган-таш» на следующей неделе пройдет необычная экспедиция.

В Баширии с пятого по восьмое сентября на территории заповедника «Шульган-Таш» пройдет экспедиция Русского географического общества и Башкирского спутникового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба телеканала

- В экспедиции также примут участие известные спортсмены-ныряльщики России, - говорится в сообщении. - Один из них Олег Гаврилин планирует совершить смелое погружение в подземное озеро знаменитой пещеры Каповой пещеры на задержке дыхания.

Этим летом Олег Гаврилин проплыл под водой на задержке дыхания стометровую главную галерею подводной Ординской пещеры в Пермском крае. На этот раз он не намерен ставить никаких рекордов, но рассчитывает на хороший результат.

- Нырну как смогу, может быть на 40-50 метров, это уже хорошо будет, - пояснил Гаврилин «Медиакорсети». - Вообще рекорди задержки дыхания у меня 12 минут, но в этот раз я думаю будет где-то пять.