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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе под открытым небом за неделю пройдет шесть праздников

Злата ЗУКОВИЧ // 02.09.2016
Уфимцев и гостей столицы ожидает насыщенная культурная программа в парке "Ватан".

Фото: Кристина Дейнеко

В уфимском парке «Ватан» за Конгресс-холлом со 2 по 7 сентября будут проходить разнообразные праздники для детей и взрослых, в том числе долгожданный фестиваль «Молочная страна».

2 сентября в 10:00 начнется «День экологии». В программе игра-экскурсия «Химические фантазии», мастер-класс «Изготовление экологической игрушки Травянчик», экологический турнир «Друзья природы», эколого-географическая подвижная игра «Мой край родной», экологический турнир «Разноцветный сортер», занимательная викторина «Зеленая аптека».

3 сентября «Молочная страна» - начинается работа Открытой библиотеки, пройдут занятия и мастер-классы Киношколы, на площадке будет работать «Детский клуб» с кафе-мороженым, «Агушей-баром», мастерской «Я сам» и весёлыми стартами «Агуша».

4 сентября с 18:00 до 20:00 в «Открытой библиотеке» вживую выступят местные артисты в рамках «квартирников».

5 сентября в парке пройдет день, посвященный знакомству с возможностями дополнительного образования. Презентации учреждений, специальные мастер-классы и концертная программа пройдут с 17:00 до 20:00.

6 сентября пройдет конкурс военно-патриотической песни «Никто не забыт, ничто не забыто». На территории парка будут представлены мини-выставки и мастер-классы по различным видам техники. С 19:00 до 22:00 будет тематическое музыкальное мероприятие «Этнолаундж».

7 сентября с 17:00 до 20:00 пройдет выставка рисунков и поделок, работа мастерских по декоративно-прикладному искусству, резьбе по дереву, а также концертная программа в рамках выставки «Своим руками». В рамках программы «Живой звук» в 19:00 пройдет выступление вокально-инструментальных групп клуба бардовской песни «Белый Ворон».

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