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В Уфе появится памятник Урал-батыру// 02.02.2017
Его установят на берегу реки Белой.
Всемирный курултай башкир выступил с инициативой установить памятник, посвященный эпосу «Урал-батыр» к 100-летию создания Башкирии и Всемирной фольклориаде в 2020 году, сообщают «Вести-Башкортостан».
Сейчас имеется проект архитектурного комплекса с памятником Урал-батыру в центре. Его хотят разместить на берегу Белой в лесной зоне.
- При создании памятника надо обращать внимание на все детали. Урал-батыр, как и в самом эпосе, должен быть верхом на льве. Одежда на нем должна соответствовать той древней эпохе, — отметила заведующая отделом фольклористики Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Гульнур Хусаинова.
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