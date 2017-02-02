В Уфе появится памятник Урал-батыру

Злата ЗУКОВИЧ

Его установят на берегу реки Белой.

Всемирный курултай башкир выступил с инициативой установить памятник, посвященный эпосу «Урал-батыр» к 100-летию создания Башкирии и Всемирной фольклориаде в 2020 году, сообщают «Вести-Башкортостан».

Сейчас имеется проект архитектурного комплекса с памятником Урал-батыру в центре. Его хотят разместить на берегу Белой в лесной зоне.

- При создании памятника надо обращать внимание на все детали. Урал-батыр, как и в самом эпосе, должен быть верхом на льве. Одежда на нем должна соответствовать той древней эпохе, — отметила заведующая отделом фольклористики Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Гульнур Хусаинова.