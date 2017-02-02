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Уфимцев пригласили в «Лабораторию кино, театра и ТВ»

Кристина ДЕЙНЕКО // 02.02.2017
Заявку можно подать уже сегодня.

В Уфе 25 февраля запускается проект для творческой молодежи. «Лаборатория кино, театра и ТВ» - это бесплатные курсы кино, театра и телевидения. Организаторы сообщают, что формат проведения будет разный: лекции со спикерами, практические занятия, а также домашние задания.

- В программе будут такие мастер-классы, как актерское мастерство, ораторское искусство, операторское искусство, работа журналиста в кадре, мультипликация. Принять участие в проекте планируют известные актеры, режиссеры, ведущие Башкирии и других регионов. Именитые деятели из Москвы тоже согласились участвовать. Проект реализуется на средства гранта от «Росмолодежи», - сообщила создатель проекта Радмила Давлетшина

Каждый желающий от 16 до 30 лет может подать заявку на участие, но отбор участников будет конкурсным.  Вся необходимая информация есть в группе  «Лаборатория кино, театра и ТВ | UFA».

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