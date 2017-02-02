|
3 февраля, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев пригласили в «Лабораторию кино, театра и ТВ»// 02.02.2017
Заявку можно подать уже сегодня.
В Уфе 25 февраля запускается проект для творческой молодежи. «Лаборатория кино, театра и ТВ» - это бесплатные курсы кино, театра и телевидения. Организаторы сообщают, что формат проведения будет разный: лекции со спикерами, практические занятия, а также домашние задания.
Каждый желающий от 16 до 30 лет может подать заявку на участие, но отбор участников будет конкурсным. Вся необходимая информация есть в группе «Лаборатория кино, театра и ТВ | UFA».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии
03.02.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
03.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин
03.02.2017 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В БашРТС разъяснили необходимость вырубки деревьев в «Кошкином лесу»
03.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе
03.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте