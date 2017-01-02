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Как правильно кататься на уфимских горках и избежать травм?// 02.01.2017
Минздрав Башкирии подготовил памятку.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В новогодние каникулы граждане чаще получают травмы. Причина тому алкоголь. Не трезвый человек может не только поскользнуться и упасть, но и получить травму, катаясь на детской горке.
Министерство здравоохранения Башкирии подготовило памятку как не получить травмы и что делать, если избежать их не удалось.
- При гололеде передвигайтесь крайне осторожно, не нужно торопиться.
- Выбирайте более безопасный путь, ходите там, где есть освещение, меньше льда, дорожки посыпаны песком.
- Обратите внимание на обувь. Она должна быть нескользкой, устойчивой, лучше с резиновой или рифленой подошвой. Откажитесь от высоких каблуков. Если все-таки обувь скользит, натрите подошву наждачной бумагой, наклейте лейкопластырь крест-накрест или лесенкой.
- Не следует высоко поднимать ноги. Передвигайтесь как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву, стараясь обходить места с наклонной поверхностью.
- Не держите руки в карманах. У вас не хватит времени на то, чтобы инстинктивно вынуть их при падении. Между тем, балансируя руками, вы можете удержать равновесие и не упасть.
- Выходя на улицу, пожилым людям следует брать с собой трость с заостренным концом.
- Беременным женщинам не стоит ходить без сопровождения – передвигаться в одиночку слишком опасно как для будущей мамы, так и для малыша.
Не редко травмы получают и катаясь на горках. Для того чтобы избежать не приятные последствия следует избегать крутые горки, не скатываться с них стоя.
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