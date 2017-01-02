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Как правильно кататься на уфимских горках и избежать травм?

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 02.01.2017
Минздрав Башкирии подготовил памятку.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В новогодние каникулы граждане чаще получают травмы. Причина тому алкоголь. Не трезвый человек может не только поскользнуться и упасть, но и получить травму, катаясь на детской горке.

Министерство здравоохранения Башкирии подготовило памятку как не получить травмы и что делать, если избежать их не удалось.

- При гололеде передвигайтесь крайне осторожно, не нужно торопиться.

- Выбирайте более безопасный путь, ходите там, где есть освещение, меньше льда, дорожки посыпаны песком.

- Обратите внимание на обувь. Она должна быть нескользкой, устойчивой, лучше с резиновой или рифленой подошвой. Откажитесь от высоких каблуков. Если все-таки обувь скользит, натрите подошву наждачной бумагой, наклейте лейкопластырь крест-накрест или лесенкой.

- Не следует высоко поднимать ноги. Передвигайтесь как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву, стараясь обходить места с наклонной поверхностью.

- Не держите руки в карманах. У вас не хватит времени на то, чтобы инстинктивно вынуть их при падении. Между тем, балансируя руками, вы можете удержать равновесие и не упасть.

- Выходя на улицу, пожилым людям следует брать с собой трость с заостренным концом.

- Беременным женщинам не стоит ходить без сопровождения – передвигаться в одиночку слишком опасно как для будущей мамы, так и для малыша.

Не редко травмы получают и катаясь на горках. Для того чтобы избежать не приятные последствия следует избегать крутые горки, не скатываться с них стоя.

- Родителям не следует оставлять детей без присмотра, необходимо научить их правилам поведения на горке. Прежде всего нельзя съезжать с горы, пока скатившийся ребенок не отошел в сторону. Не задерживайся внизу, когда съехал, тем более не стой посередине горки и не перебегай ледяную дорожку, когда уже катится другой человек.  Нельзя скатываться стоя или вниз головой, - предупреждают специалисты.

 

 

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