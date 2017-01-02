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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы

Кристина ДЕЙНЕКО // 02.01.2017
Среди женских имён лидировали Арины.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

За минувший год в Башкирии родилось около 50 тысяч детей.  ИА «Медиакорсеть» подготовило список самых популярных имен новорожденных.

Родители от необычных имен перешли к более традиционным. В 2016 году мальчиков чаще всего называли Артём, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур, Дмитрий, Ярослав.

Женские имена стали также более привычными. Среди девочек больше всего зарегистрировано Арин, Софий, Самир, Викторий, Анастасий, Полин, Валерий, Азалий, Милан, Диан, Марий и Елизавет.

 

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