Уфимец доехал на трамвае до Европы

Кристина ДЕЙНЕКО

Новый клип группы "Дамаск" был снят при помощи камеры GoPro.

Группа "Дамаск" сняла новый клип, где главный герой путешествует на трамвае. Он засыпает в транспорте и в итоге оказывается в Европе. Главный герой, он же лидер группы Булат Аминов, гуляет по Праге и все свое путешествие снимает на камеру GoPro.

Композиция "Абстракции" получилась очень легкой, доброй и по своему новогодней, ведь именно в этот праздник случаются чудеса.

- Я хотел показать этим клипом, что мир гораздо меньше чем кажется на самом деле и нет ничего невозможного, - говорит Булат Аминов.