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3 января, вторник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимец доехал на трамвае до Европы// 02.01.2017
Новый клип группы "Дамаск" был снят при помощи камеры GoPro.
Группа "Дамаск" сняла новый клип, где главный герой путешествует на трамвае. Он засыпает в транспорте и в итоге оказывается в Европе. Главный герой, он же лидер группы Булат Аминов, гуляет по Праге и все свое путешествие снимает на камеру GoPro.
Композиция "Абстракции" получилась очень легкой, доброй и по своему новогодней, ведь именно в этот праздник случаются чудеса.
- Я хотел показать этим клипом, что мир гораздо меньше чем кажется на самом деле и нет ничего невозможного, - говорит Булат Аминов.
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