Уфимцы в новогодних костюмах проедут на лыжах

Кристина ДЕЙНЕКО

Начало в 12:00 на Биатлоне.

3 января состоится костюмированный забег на лыжах. Уфимцы встретятся на Биатлоне, сбор в 12:00 у магазина "SKI MAX". Для участие в гонке необходимо зарегестрироваться.

Не много ранее, 1 января, уфимцы участвовали в забеге на дистанцию 2017 метров. В новом спортивном соревновании километраж неважен, главное быть в оригинальном костюме.