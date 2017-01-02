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3 января, вторник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцы в новогодних костюмах проедут на лыжах// 02.01.2017
Начало в 12:00 на Биатлоне.
3 января состоится костюмированный забег на лыжах. Уфимцы встретятся на Биатлоне, сбор в 12:00 у магазина "SKI MAX". Для участие в гонке необходимо зарегестрироваться.
Не много ранее, 1 января, уфимцы участвовали в забеге на дистанцию 2017 метров. В новом спортивном соревновании километраж неважен, главное быть в оригинальном костюме.
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