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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана

Злата ЗУКОВИЧ // 01.12.2016
Большого баклана орнитологи заметили на Теплом озере.

Фото: http://ufacity.info/

В рамках проекта создания Атласа птиц Уфы орнитологи в конце ноября провели обучающую экскурсию в конце ноября. Встреча происходила в Инорсе на берегу озера Теплое. Именно так орнитологи впервые зарегистрировали в Уфе новый вид – большого баклана. В зимний период в нашей республике этот вид птиц встретился впервые.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работа по созданию Атласа началась еще в декабре 2015 года и рассчитана на пять лет. Численность оценивают для каждого вида на основании числа встреченных птиц и регистрации их голосов, найденных гнёзд, структуры биотопа и полноты изученности каждого квадрата.

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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