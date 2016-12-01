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Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу

Кристина ДЕЙНЕКО // 01.12.2016
Новый клип группы "Дамаск" уже доступен для просмотра.

Уфимский музыкант Булата Аминова из музыкального проекта Damask выпустил новый клип про городского сумасшедшего под названием «Мистер Андерсон». Первая презентация клипа состоялась на портале Likes. Ранее эта композиция была представлена в концертном варианте в Уфимском мюзик-холле.

Булат Аминов рассказал, что кто такой Мистер Андерсон он не знает. Но тем не менее жизнь его заочно познакомила с этим персонажем. 

- Несколько лет назад я жил в Москве. Однажды я шел с другом по Тверской, и нам на встречу шла женщина в сорочке.  Она подошла к нам и спросила, знаем ли мы английский и если да, не могли бы мы ей помочь кое-что выяснить. Я согласился, и она повела нас на переговорный пункт, - рассказывает порталу Likes Булат Аминов. - Там, предварительно оплатив разговор, она набрала номер и попросила спросить у абонента, был ли когда-либо мистер Андресон в Москве. На том конце провода мне ответила женщина, которая после вопроса обругала меня сумасшедшим и просила больше не звонить. Полагаю, мы не первые, кто пытался «помочь» несчастной женщине в сорочке.

Возможно это история любви, не исключено, что она о другом. Вы можете сделать вывод сами, посморев новый клип Булата Аминова.

А так клип снимался в трех городах – в Москве, Минске и Владивостоке, в которые Булат Аминов ездил по делам.

В основном снимал один – прикреплял камеру к какому-нибудь дорожному знаку и стоял, как дурак. В клипе можно увидеть, как прохожие заглядывают в камеру. Была даже женщина, которая проходила сначала в одном месте, а потом в другом, даже не представляю, что она обо мне подумала, - рассказывает автор.

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