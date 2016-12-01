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Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу// 01.12.2016
Новый клип группы "Дамаск" уже доступен для просмотра.
Уфимский музыкант Булата Аминова из музыкального проекта Damask выпустил новый клип про городского сумасшедшего под названием «Мистер Андерсон». Первая презентация клипа состоялась на портале Likes. Ранее эта композиция была представлена в концертном варианте в Уфимском мюзик-холле.
Булат Аминов рассказал, что кто такой Мистер Андерсон он не знает. Но тем не менее жизнь его заочно познакомила с этим персонажем.
Возможно это история любви, не исключено, что она о другом. Вы можете сделать вывод сами, посморев новый клип Булата Аминова.
А так клип снимался в трех городах – в Москве, Минске и Владивостоке, в которые Булат Аминов ездил по делам.
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