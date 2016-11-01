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Бизнесмены Уфы впервые сыграют на театральной сцене

Кристина ДЕЙНЕКО // 01.11.2016
Театральная постановка готовится в рамках благотворительного проекта.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе пройдет благотворительная театральная постановка на произведения Чехова ("Юбилей", "Медведь") и Зощенко ("Свадьба"). На сцену театра оперы и балета выйдут не профессиональные актеры, а бизнесмены города, которые прошли кастинг и репетировали несколько месяцев.

Всего в спектакле примут участие 18 человек, а именно:Аделя Кальметьева (сеть аптек "Фармленд"), Инна Морозова ("УК Аструм", отель "Sheraton"), Шамиль Аминов (Нацбанк по Башкирии), Елена Щербацкая (салон брендовой одежды и обуви "Grand Boutique"), Светлана Кулинка (чешский деловой центр "Rozamira.com"), Виталий Кулинка (автоцентр "Керг"), Михаил Афанасьев (авторский салон "Michael"), Гульнара Имаева (бар-ресторан "Gastro Gallery"), Дамир Байгильдин (региональное отделение "Мегафон"), Рустем Ахметханов (фитнес-клуб "Word Class"), Эльза Фазлыева (сеть клиник "Здоровье женщины и мужчины"), Роберт Валеев (ресторан "Lя Fэt"), Адиль Юлдашев (сеть "Чемпион" "Территория 3000"), Олег Шабанов (горный приют "Айгир"), Айдар Зубаиров (банк "ВТБ24"), Михаил Кумпан (компания "Kumpan Coffe").

- Когда мне предложили роль, я сначала отказался, герой, чувствовалось, что не мой. Но режиссер предложил мне другую роль, - рассказывает актер спектакля, начальник управления делами Национального банка по Башкирии Банка Росси Шамиль Аминов. - Спектакль благотворительный, поэтому сомнений - участвовать или не участвовать в проекте - не возникло.

Актеры, задействованные в постановке, это прежде всего люди, которые добились успеха в своей профессии. Но немаловажным фактом остается их позитивное отношение к жизни, говорят организаторы.

- Наш проект существует уже 6 лет, мы делаем поставновки в разных городах. Впервые мы пришли в Уфу, - поясняет организатор Елена Козина. - Деньги, которые будут выручены от спектакля, мы направим талантливым детям из небогатых семей. Некоторые получат материальную помощь для поездки на конкурс, другие - музыкальные инструменты или спортивную экиперовку.

Премера спектакля состоится 21 ноября. Сейчас актеры ежедневно репетируют, учат слова и готовятся поразить уфимского зрителя.

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