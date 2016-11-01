В Уфе стартует проект «Гражданское взаимодействие»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Во время первой открытой дискуссии обсудят четыре общественные инициативы.

7 ноября в Уфе состоится первая открытая дискуссия проекта «Гражданское взаимодействие». Она пройдет в 11 часов в Российском государственном социальном университете – филиале в г. Уфа (ул. Коммунистическая, 39) при участии депутатов Госдумы России Павла Качкаева и Алексея Изотова, имеющих многолетний опыт управления администрациями Уфы и Стерлитамака.

- Мы хотим выстроить систему конструктивных взаимоотношений между депутатами, представляющими интересы Башкортостана в российском парламенте и гражданским обществом Уфы и республики, - сказали организаторы проекта.- Будет проводиться экспертиза общественных инициатив и проектов, также будем помогать в реализации наиболее значимых и целесообразных с точки зрения развития городской инфраструктуры, экономики, культуры, повышения качества жизни граждан проектов.

Во время первой дискуссии для обсуждения и анализа будут представлены несколько проектов:

- разработанная в Башкортостане инновационная технология «Интеллектуальная система мониторинга и учета энергоресурсов «Эскапада», позволяющая существенно снизить энергозатраты предприятий и многоквартирных домов;

- проведение марафона уличного искусства «Путепровод», реализация которого включает в себя создание серии изображений на путепроводах, расположенных по проспекту Салавата Юлаева. Помимо эстетической составляющей проект имеет прикладное значение - путепроводы станут удобной частью навигационной системы города;

- создание «Спортивно-оздоровительного центра «Нагаево». Инициативную группу по реализации данного проекта возглавляет В. Болло;

- открытие «Футгольф-стадиона в Уфе». Футгольф - это относительно новый и стремительно развивающийся вид спорта, соединяющий в себе черты футбола и гольфа. В Башкирии инициатором развития футгольфа выступил Ильдус Тухватуллин.

Инициаторами проекта «Гражданское взаимодействие» выступили Школа российской политики и Ассоциация профессиональных участников арт-рынка (ПУАР).

Для участия в открытой дискуссии приглашаются жители Уфы, представители общественных организаций, бизнеса и СМИ. Аккредитация для СМИ, блогеров и активных граждан открыта по электронному адресу: [email protected] или по телефону +7 917 426 91 26. Желающим представить собственный проект или инициативу необходимо подать заявку и иметь с собой презентацию в электронном виде.

Добавим, что в дальнейшем на базе Школы российской политики и Ассоциации ПУАР планируется создать действующий на постоянной основе внепарламентский клуб «Гражданская инициатива» по обсуждению и продвижению актуальных и значимых инициатив граждан республики.