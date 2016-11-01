1 ноября, вторник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе стартует проект «Гражданское взаимодействие»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.11.2016
Во время первой открытой дискуссии обсудят четыре общественные инициативы.

7 ноября в Уфе состоится первая открытая дискуссия проекта «Гражданское взаимодействие».  Она пройдет в 11 часов в Российском государственном социальном университете – филиале в г. Уфа (ул. Коммунистическая, 39) при участии депутатов Госдумы России Павла Качкаева и Алексея Изотова, имеющих многолетний опыт управления  администрациями Уфы и Стерлитамака.

- Мы хотим выстроить систему конструктивных взаимоотношений между депутатами, представляющими интересы Башкортостана в российском парламенте и гражданским обществом Уфы и республики, - сказали организаторы проекта.-   Будет проводиться экспертиза общественных инициатив и проектов, также будем помогать в реализации наиболее значимых и целесообразных с точки зрения развития городской инфраструктуры, экономики, культуры, повышения качества жизни граждан проектов.

Во время первой дискуссии для обсуждения и анализа будут представлены несколько проектов: 

 - разработанная в Башкортостане инновационная технология «Интеллектуальная система мониторинга и учета энергоресурсов «Эскапада», позволяющая существенно снизить энергозатраты предприятий и многоквартирных домов;

-   проведение марафона уличного искусства «Путепровод», реализация которого включает в себя создание серии изображений на путепроводах, расположенных по проспекту Салавата Юлаева. Помимо эстетической составляющей проект имеет прикладное значение - путепроводы станут удобной частью навигационной системы города;

- создание «Спортивно-оздоровительного центра «Нагаево». Инициативную группу по реализации данного проекта возглавляет В. Болло;

-  открытие «Футгольф-стадиона в Уфе». Футгольф - это относительно новый и стремительно развивающийся вид спорта, соединяющий в себе черты футбола и гольфа. В Башкирии инициатором развития футгольфа выступил Ильдус Тухватуллин.

Инициаторами проекта «Гражданское взаимодействие» выступили Школа российской политики и Ассоциация профессиональных участников арт-рынка (ПУАР).

   Для участия в открытой дискуссии приглашаются жители Уфы, представители общественных организаций, бизнеса и СМИ.  Аккредитация для СМИ, блогеров и активных граждан открыта по электронному адресу: [email protected] или по телефону +7 917 426 91 26. Желающим представить собственный проект или инициативу необходимо подать заявку и иметь с собой презентацию в электронном виде.

Добавим, что в дальнейшем на базе Школы российской политики  и Ассоциации ПУАР планируется создать  действующий на постоянной основе внепарламентский клуб «Гражданская инициатива» по обсуждению  и продвижению актуальных и значимых инициатив граждан республики. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

01.11.2016
Завтра откроется движение по трассе Уфа – Иглино
Ремонт автодороги проходил более двух месяцев.

31.10.2016
В Уфе состоялась премьера балета «Легенда о любви»
В Башкирском театре опера и балета представили постановку знаменитого Юрия Григоровича.

31.10.2016
Уфа примет участников международного конкурса имени Загира Исмагилова
Жюри будет определять победителей в трех номинациях.

31.10.2016
В Уфе предприниматели сыграют в благотворительном спектакле
Все вырученные средства пойдут на подарки одаренным детям.

31.10.2016
В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»
Исторический квест состоялся в седьмой раз в день годовщины начала героической обороны города.

31.10.2016
В Уфе школьники примерят на себя роли журналистов
Завтра стартует первый детский медиа фестиваль-тренинг «Детям дали камеру».

31.10.2016
В Уфе до конца года появится Банк донорского грудного молока
Этот проект будет запущен на базе Республиканской детской клинической больницы.

30.10.2016
Ильдар Абдразаков снялся в клипе со знаменитыми российскими артистами
Певец из Башкирии поучаствовал в клипе на песню Игоря Матвиенко.

30.10.2016
Уфимцам предложили купить квартиры со скидкой и получить в подарок паркинг
Группа компаний «Жилстройинвест» провела день открытых дверей.

30.10.2016
В Уфе школьники почувствуют себя в роли Поллока и Эшера
В «Облаках» пройдут мастерские для юных художников.

29.10.2016
«Солнечные» дети подарили Уфе новую аллею
Сегодня дети с синдромом Дауна посадили 90 деревьев у театра «Нур».

29.10.2016
Певец из Башкирии прошел дальше в проекте Голос
Борис Шешера из Кумертау выиграл на этапе поединков.

29.10.2016
Самые популярные инста-блогерши Уфы
В их число вошли модели, кондитеры и диетологи.

28.10.2016
В Уфе откроется музей необычной мебели "Диоген"
Уже собрано около ста экспонатов.

28.10.2016
В уфимских «Облаках» покажут российское фестивальное кино
Центр современного искусства «Облака» присоединился к российскому проекту «FilmFestClub»

28.10.2016
Возвращение Салавата по приглашению главы Башкирии
Ведущий тенор возвращается из Екатеринбурга через шесть лет

28.10.2016
На уфимском квартирнике спели одесские песни
В Национальном молодежном театре собрались любители городского романса

28.10.2016
В Уфимском цирке новое шоу «Гиппопотамус»
Представления с бегемотами пройдут с 29 октября по 4 декабря.

5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"