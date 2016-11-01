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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Завтра откроется движение по трассе Уфа – Иглино

Константин КЛИМОВ // 01.11.2016
Ремонт автодороги проходил более двух месяцев.

С 22 августа этого года жители Иглино и расположенных рядом деревень были вынуждены тратить на дорогу в Уфу в два раза больше времени, причиной тому стал ремонт трассы, связывающий столицу Башкирии и районный центр. За два с лишним месяца автодорожные службы отремонтировали мост через реку Тауш в районе села Кириллово и полностью заменили асфальтовое покрытие на всём отрезке автодороги.

Как сообщили в пресс-службе госкомтранса Башкирии, уже завтра, 2 ноября, движение по трассе будет открыто.

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