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1 ноября, вторник
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Завтра откроется движение по трассе Уфа – Иглино// 01.11.2016
Ремонт автодороги проходил более двух месяцев.
С 22 августа этого года жители Иглино и расположенных рядом деревень были вынуждены тратить на дорогу в Уфу в два раза больше времени, причиной тому стал ремонт трассы, связывающий столицу Башкирии и районный центр. За два с лишним месяца автодорожные службы отремонтировали мост через реку Тауш в районе села Кириллово и полностью заменили асфальтовое покрытие на всём отрезке автодороги.
Как сообщили в пресс-службе госкомтранса Башкирии, уже завтра, 2 ноября, движение по трассе будет открыто.
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