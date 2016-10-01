2 октября, воскресенье
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Исторический центр Уфы засиял новыми красками

Кристина ДЕЙНЕКО // 01.10.2016
Сегодня, 1 октября, включили подсветку на комплексе апартаментов Верхняя Торговая Residence, огни менялись в такт музыке.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе заработала новая и современная подсветка на комплексе апартаментов Верхняя Торговая Residence. Организаторы говорят, что она на сегодня — единственная в городе. Даже плохая погода не помешала уфимцам прийти и посмотреть на красивое световое шоу, огни на высотке менялись в такт музыке. Кстати, буквально за 10 минут до начала представления прекратился дождь, который лил целый день. Уникальная для Уфы система освещения выполнена из современного энергоэффективного оборудования, объединяющего в единую сеть более десяти тысяч цветодинамических пикселей.

Организаторы пообещали, что комплекс аппартаментов будет каждый день играть яркими красками. Подробнее в нашем фото-видеорепортаже.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

01.10.2016
Ансамбль "Курайсы" выиграл в голосовании Russian World Music Awards
Музыкальный коллектив получил приз зрительских симпатий.

01.10.2016
Жители Уфы присоединяются к флешмобу «Купи у бабушки!»
Местные интернет-пользователи распространяют информацию об акции в интернете.

30.09.2016
В Уфе пройдет фотовыставка «Башкортостан глазами друзей»
В Центре современного искусства «Облака» будут представлены работы фотомастеров из пяти стран.

30.09.2016
Стоит ли смотреть фильм «Дуэлянт»?
Корреспондент Медиакорсети побывала на предпремьерном просмотре.

30.09.2016
Стало известно, кто живет в премиум-посёлке за Уфимским лимонарием
Строения до сих пор не имеют номеров на карте, хотя стоят не первый год

29.09.2016
Уфимцам предложили придумать название новому скверу
Свой вариант можно предложить до 7 октября.

29.09.2016
В кинотеатре IMAX прошел предпремьерный показ фильма «Дуэлянт»
По этому случаю для гостей был впервые организован светский раут.

29.09.2016
Жители Башкирии могут поздравить своих учителей в ходе Всероссийского флешмоба
Флешмоб ко Дню учителя развернулся в социальных сетях.

28.09.2016
В Уфе проходит кастинг на перформанс по роману "Мастер и Маргарита"
Для участие в просмотре наличие опыта не обязательно.

28.09.2016
В Уфе появился памятник геодезистам
Он находится возле дома-музея Ленина.

28.09.2016
Уфимский фотограф вышел в финал конкурса "Самая красивая страна"
Работа Раифа Бадыкова носит название "Мать-земля".

27.09.2016
Школа молодого журналиста Башкирии открыла новый сезон
В БГПУ прошло первое занятие для слушателей этого года

27.09.2016
Уфимец составил рекордную родословную
На построение генеалогического древа ушло 20 лет

27.09.2016
Литинститут им.Горького запускает учебную программу с Фондом имени Мустая Карима
Ректор вуза Алексей Варламов рассказал об этом в Уфе на встрече с выпускниками института

27.09.2016
Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»
В Башкирской столице артист отметит свой 50-летний юбилей

27.09.2016
Уфимцы поделятся любимыми книгами
В интернете проходит книжный флэш-моб.

27.09.2016
В Уфе открылась выставка «Урал глазами москвичей»
Художники изобразили такие природные объекты как Шульган Таш, заповедник «Аркаим» и другие.

26.09.2016
В Уфу приехали «Легенды Африки»
Гвоздь цирковой программы – четыре белых льва, которых осталось всего около 300 особей в мире

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"