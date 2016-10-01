Исторический центр Уфы засиял новыми красками

Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 1 октября, включили подсветку на комплексе апартаментов Верхняя Торговая Residence, огни менялись в такт музыке.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе заработала новая и современная подсветка на комплексе апартаментов Верхняя Торговая Residence. Организаторы говорят, что она на сегодня — единственная в городе. Даже плохая погода не помешала уфимцам прийти и посмотреть на красивое световое шоу, огни на высотке менялись в такт музыке. Кстати, буквально за 10 минут до начала представления прекратился дождь, который лил целый день. Уникальная для Уфы система освещения выполнена из современного энергоэффективного оборудования, объединяющего в единую сеть более десяти тысяч цветодинамических пикселей.

Организаторы пообещали, что комплекс аппартаментов будет каждый день играть яркими красками. Подробнее в нашем фото-видеорепортаже.