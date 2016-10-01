30.09.2016

В Уфе пройдет фотовыставка «Башкортостан глазами друзей» В Центре современного искусства «Облака» будут представлены работы фотомастеров из пяти стран.

30.09.2016

Стало известно, кто живет в премиум-посёлке за Уфимским лимонарием Строения до сих пор не имеют номеров на карте, хотя стоят не первый год

27.09.2016

Школа молодого журналиста Башкирии открыла новый сезон В БГПУ прошло первое занятие для слушателей этого года

27.09.2016

Уфимец составил рекордную родословную На построение генеалогического древа ушло 20 лет

27.09.2016

Литинститут им.Горького запускает учебную программу с Фондом имени Мустая Карима Ректор вуза Алексей Варламов рассказал об этом в Уфе на встрече с выпускниками института