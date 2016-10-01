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Ансамбль "Курайсы" выиграл в голосовании Russian World Music Awards// 01.10.2016
Музыкальный коллектив получил приз зрительских симпатий.
Фото: ic.pics.livejournal.com
Башкирский этноансамбль "Курайсы" Роберта Юлдашева победил в голосовании Russian World Music Awards. Ансамбль получит приз зрительских симпатий, сообщает официальная группа конкурса Вконтакте.
- Ансамбль Курайсы, поздравляем вас с достойной победой! - написали организаторы в группе.
В этом году в России будет впервые вручена премия в области этнической музыки среди профессиональных музыкантов. Церемония награждения пройдет в ноябре.
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