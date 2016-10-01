Жители Уфы присоединяются к флешмобу «Купи у бабушки!»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Местные интернет-пользователи распространяют информацию об акции в интернете.

Фото: stanradar.com

Жители Уфы начинают присоединятся к всероссийскму интернет-флешмобу «Купи у бабушки». Они призывают покупать все подряд у пожилых женщин, торгующих различными мелочами на улице.

- Покупаем у бабушек то, что они продают, - написал один из жителей Уфы в социальных сетях. - Один день в месяц! Хоть что-нибудь. Не торгуемся. Сдачу не берем. Один день супермаркеты проживут без наших денег. А бабулькам - помощь.