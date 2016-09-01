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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе пройдет благотворительный пробег в поддержку особых детей

Злата ЗУКОВИЧ // 01.09.2016
Выдача стартовых номеров состоится в эту субботу в 9:00.

Фото: pixabay.com

3 сентября с 09:00 до 13:00 будет проходить благотворительный пробег «Спорт во благо» в парке культур и отдыха «Кашкадан». Действие состоится в поддержку детей с синдромом Дауна, поэтому собранные средства пойдут на программы помощи детям с этим синдромом и популяризацию спорта и ЗОЖа.

Индивидуальные забеги будут на дистанции 3,6 и 5,4 км. Также будут забеги на 50 етров для детей, семейный квест и многое другое. Участников и болельщиков забега ждет развлекательная программа, подарки и призы.

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