Как сэкономить на ремонте?

На рынке появилось интересное предложение.

Думали ли вы, что квартира в новостройке со всей необходимой мебелью и бытовой техникой может обойтись вам всего в один миллион 790 тыс. руб.? Такое жилье в Уфе сегодня можно приобрести в жилых комплексах «Белая река» и «Зеленая роща».

Этим летом один из ведущих республиканских застройщиков Группа компаний «Госстрой» приступил к реализации нового уникального концепта «IDEЯ», в рамках которого квартиры сдаются с чистовой отделкой, а также всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

– Будущим жильцам не придется тратить время, силы и средства на ремонт и дизайн-проект помещений. Приобретая такую квартиру, ее владелец получает не просто готовое жилье, а полностью обставленную мебелью и техникой современную квартиру, дизайнерский ремонт которой будет выполнен высококвалифицированными специалистами, – комментирует член правления ГК «Госстрой» Павел Алябьев.

«Купил и живи» – девиз такого жилья. В квартирах, спроектированных в рамках концепции «IDEЯ», будут не только кухня, диваны и столы, но и телевизоры, духовые шкафы, холодильники и прочие предметы первой необходимости. Поэтому, если вы живете в арендованной квартире и скучный ремонт вам порядком поднадоел, жилье «под ключ» станет не только отличным решением квартирного вопроса, но и по-настоящему выгодным приобретением, которое сэкономит ваши деньги и время.

Купить квартиру в данных жилых комплексах можно на выгодных условиях. Действуют ипотека без первого взноса и рассрочка.

По вопросам покупки квартир в чистовой отделке с мебелью и бытовой техникой в ЖК «Белая река» и «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.