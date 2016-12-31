В Башкирии двое пожарных погибли при тушении огня

Разиф АБДУЛЛИН

Это случилось в Миякинском районе.

Сегодня при тушении пожара в частном доме в селе Ерлыково Миякинского района Башкирии погибли двое сотрудников ПСЧ-88 «12 отряд ФПС по РБ», сообщается на официальном сайте республиканского управления МЧС.

Погибли начальник караула Фанзиль Шаймурзин и пожарный Вакиль Минияров.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около пяти часов утра. Тушить огонь в деревню Ерлыково приехали 15 человек. Одного мужчину удалось спасти, пожарные вытащили его из огня, он доставлен в больницу с ожогами.

- В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы перестало выходить на связь, - сообщили в республиканском управлении МЧС. - К сожалению, пожарные обнаружены погибшими. В 8 часов 20 минут пожар потушен полностью. До последних минут пожарные выполняли свой долг. Мы будем помнить вас, герои!

Кроме пожарных в огне погибла женщина. По факту гибели людей следственный комитет проводит доследственную проверку.

- К моменту приезда пожарных в доме находилась пожилая хозяйка, - сообщиле в следкоме Башкирии. - Двое пожарных пытались спасти женщину, зайдя в дом. В этот момент обрушилась крыша. Причина пожара пока неизвестна.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователь СКР производит осмотр места происшествия. После осмотра будут назначены пожарно-техническая экспертиза и экспертные исследования для определения причин гибели людей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.