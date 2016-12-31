Плюсы и минусы 2016 года

Разиф АБДУЛЛИН

Политики, эксперты, граждане поделились своими впечатлениями от високосного года.

Фото: Кристина Дейнеко

Високосный 2016 год уходит в историю. Мы попросили наших экспертов, героев наших материалов, коллег ответить на вопрос: «Что вы считаете главными плюсами и минусами 2016 года?». Полученные ответы мы разбили на несколько групп. И вот что получилось.

Внешняя обстановка не радует, общественная активность выросла

Депутат Госдумы 5-6 созыва, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и РБ Салия Мурзабаева:

- Плюсы - значительная активизация общественных организаций, их государственная поддержка на федеральном уровне (грантовая), увеличение интернет-сообщества, открытое обсуждение проблем. Минусы - снижение доверия граждан к выборам, бедность, внешняя политика.

Руководитель Школы рос политики, депутат Госсобрания-Курултая РБ Рустем Ахмадинуров:

- Главный позитивный итог года в том, что общими усилиями мы сумели сохранить общественно-политическую стабильность, не допустив дальнейшего резкого ухудшения уровня жизни населения. Это отразилось, в частности, в позитивных для органов власти результатах выборов в Госдуму. Главный же минус, в том что экономика, по-прежнему стагнирует и пока не видно четких планов, как в современных условиях правительство собирается выйти на траекторию устойчивого роста. Такая экономическая неопределенность вкупе с продолжающейся санкционной войной создаёт неясные перспективы для развития страны. Вместе с тем избрание президентом США Дональда Трампа и его предвыборные обещания в части готовности выстроить конструктивные отношения с Россией позволяют надеяться на снижение геополитической напряжённости, что соответственно может благотворно сказаться на экономическом развитии страны и республики.

Политолог, руководитель Экспертной политической группы Константин Калачев:

- Плюс, что ура-патриотическая истерия и гипертрофированная агрессивность пошли на спад. Минус, что нормализации моральной атмосферы в стране пока не случилось.

Обновление общественных институтов и повестка развития могут стать важным фактором 2017 года. Однако сегодня нельзя сказать наверняка, будет ли внимание руководства страны сосредоточено на внутриполитических и экономических вопросах, на темах развития или главным направлением работы так и останется внешняя политика.

Политолог Ростислав Мурзагулов:

- Разочарование 2016 года - жонглирование «Башнефтью», которое продолжают федеральные игроки. В республиканском обществе - мягко говоря, растет недоумение на эту тему. Дело не в том, что мы против «Роснефти» или лично Сечина. Просто эти метания говорят о том, что у Москвы нет никакой стратегии развития регионов, даже когда речь идет о таких, регионообразующих, предприятиях. Соответственно, каждый новый управляющий «Башнефтью» ведет себя как временщик, понимая, что завтра актив могут отдать кому-то еще. Выжимая все соки из стареющего оборудования, не задумываясь о социальной ответственности в регионе. Есть надежда, что «Роснефть» эту чехарду закончит, будет работать открыто и ответственно, продолжая активную социальную работу, которая масштабнее всего велась как раз при власти Муртазы и Урала Рахимовых, которых Москва так много критиковала. Однако надежда эта весьма призрачна, поскольку предприятие огорожено от общества кремлевской величины забором, отдельные действия «Роснефти» напоминают полицейские спецоперации, и уже прозвучали заявления руководителей «Роснефти», ставящие под сомнение продолжение социальной активности.

Если же вспоминать позитив-2016, то меня очень радует общественная активность республики. Радуют десятки тысяч людей, слушающих этно- и симфоническую музыку в уфимском амфитеатре. Радуют проекты масштаба АртТеррии и ПроРока, благотворительные спектакли, Science Slams в «Огнях Уфы». Радует, что общественные и политические организации ставят много вопросов перед региональной и республиканской властью и видят ответную реакцию. При этом хорошо, что, например, Хамитов в послании говорит, что работа с общественностью и продолжение преодоления раскола элит в республике будут усиливаться. Главное, чтобы в наступающем году эти идеи главы республики не ушли в исполнительский песок. Желаю всем, чтобы этого не произошло, что даст нам шанс на развитие.

Секретарь Совета аксакалов башкир, сопредседатель Ассоциации коренных народов Российской Федерации Рамиля Саитова:

- Уходящий 2016 год подтвердил, что цель российского государства – приращение и удержание территорий. Благополучие человека – гражданина России никогда не являлось приоритетом государства. Я полагаю, что должно быть наоборот. Главными внешнеполитическими минусами я считаю войны в Украине и в Сирии, в которых Россия участвует, не имея прав, оправданий и ресурсов, разоряя собственный народ. Главный внутриполитический минус – продолжающееся обнищание населения России и утрата им общепризнанных гражданских прав. Есть и плюс, которым я считаю скорость, с которой существующая система государственного управления изживает себя. В Новый год я вступаю с наилучшими ожиданиями в отношении будущего коренных народов, населяющих Российскую Федерацию.

Год перезагрузки многих процессов в бизнесе





Исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов:

- Главный плюс для меня, как исполнительного директора общественной организации – это, конечно же, решение конкретных задач членов организации. Мы совместно смогли сломить административные барьеры в некоторых муниципалитетах, смогли добиться выплат за муниципальные контракты. Ну и конечно же, меня радует ежегодное увеличение численности членов нашей организации на 20-30%, в нее приходят опытные, амбициозные, активные предприниматели, желающие сделать из России государство где-то между Сингапуром и Финляндией, не в географическом смысле, а в рейтинге комфорта ведения бизнеса - Doing Business. Считаю, что сложившийся тренд продолжится и в следующем году.

Минусами назвал бы сложную международную политическую обстановку, отчасти влияющую на международные контакты в бизнесе.

Предприниматель Марс Мамаев на своей странице в Facebook подвел итоги года так:

- К концу года мой бухгалтер сделала сводку за 9 месяцев 2016 года. Посчитал-прослезился. Чтобы официально работать индивидуальным предпринимателем в России, нужно отстегнуть немаленькую сумму:

НДФЛ,ФСС, ПФР на сотрудников - 120 552

ФСС,ПФР за ИП - 23 153

ЕНВД за 9 мес - 17 478

УСНО за 9 мес – 2 400

СберБанк, электронные расчёты - 20 400

Итого за 9 месяцев 2016 года – 183 983

Аренда – 396 000

Итого за 9 месяцев 2016 года – 579 983.

В месяц - 64тыс 442 рубля.

Год назад эта цифра была ниже в 1,5 раза, в 2012 году - почти в 2 раза платил меньше. На этом, видимо, чиновники не остановятся в истреблении предпринимателей - с 2017 года вводятся новые кассовые аппараты (в обязательном порядке за свой счёт), подключенные онлайн к налоговой инспекции. Это, конечно, удобно для контроля, но цена высоковата для начинающих - в деньгах это выразится в сумме около 100 тысяч за одну кассу.

Руководитель и основатель ГК Сидорин Лаб, завкафедры Интернет-технологий МФПУ «Синергия» Дмитрий Сидорин:

- Плюсы и минусы - довольно относительная трактовка событий. Я отмечу для себя этот год, как год перезагрузки многих процессов в бизнесе. Все лишнее ушло и удалось сконцентрироваться на важном. Это касается меня и многих бизнесменов, которых я знаю. Отмечу также рост тяги к знаниям, что очень правильно в кризисное время. Люди инвестируют в самый дорогой актив. Число конференций, семинаров и лекций по различным тематикам возросло. В минус занесу теракты, войны и гибель людей. Год был совсем неспокойный.

Наталья Базекина ( Соболева) эксперт по туризму Корсары тур туристическое агентство

- Год был похож на зебру, много было переживаний, но и были яркие счастливые моменты. Очень много было новых туристов. Несмотря на кризис, народ все равно путешествовал, очень много продавали туров по России, попробовали организовать экскурсии по Уфе: «Дворянская Уфа», сама на неё ходила и очень много интересного узнала. Впервые со своей сестрой из Калининграда организовала тур для школьников «Каникулы в Калининград». В декабре осуществила свою мечту, прокатилась по островам Пхукета, посетила остров, где снимались фильмы «Пляж», «Аватар», «Агент 007», но там меня постигла неудача. Сломала ногу, хотя до последнего думала, что просто вывих, и пять дней ходила и купалась с переломом. Причём на пустом месте, просто подвернула , когда спускалась с лестницы. Вот так бывает, значит это мне урок, учла, запомнила и восстанавливаюсь. Год был хороший, надеюсь, следующий будет ещё лучше. Очень надеюсь!

В обществе плюсов почти не видят?

Известный блогер, владелец диджитал-агентства Big D Дмитрий Эйгенсон:

- Год запомнился каким-то невероятным количеством крови, смертей и трагедий. А еще в очередной раз неприятно удивили люди, бурно реагирующие на беду сквозь пропагандистскую призму.

Из плюсов ничего на ум не приходит. Год, как год.

Главный редактор U-Media Григорий Сеферов:

- Минусы: закон Яровой и допинг в российском спорте. Плюсы... А они были? Этот год закончился - это хорошая новость.

Личное счастье всегда будет важным

Пусть этот год был сложным и непростым для многих, но надо помнить, что в жизни всегда есть место тем вечным ценностям, которые не устареют никогда. И прежде всего – любви. Помня это, мы преодолеем любые преграды. Хочется закончить этот обзор на хорошей новости.

Полузащитник ФК «Уфа» Семен Фомин 28 декабря поделился своей радостью с болельщиками клуба, накануне он стал отцом:



- Этот Новый год для меня стал одним из лучших! Такой подарок! Мы с супругой долго ждали его появления. Уверен, когда он вырастет, станет крутым футболистом, а красота и ум ему достанутся от мамы. Ребенка планируем назвать Игорем. Будет Игорь Семенович Фомин. Я счастлив!