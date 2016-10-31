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Рустэм Хамитов: Мы обязаны чтить память тех, кто многое дал Башкирии// 31.10.2016
Глава региона вспомнил достижения советской эпохи
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Сегодня в Уфе прошли торжества, посвящённые 100-летию советского государственного и общественного деятеля Мидхата Шакирова. Он в течение шести лет руководил Уфимской городской партийной организацией, 18 лет стоял во главе Башкирского областного комитета партии.
По словам главы региона Башкирия в годы, когда у ее руля стоял Мидхат Шакиров сумела достичь серьёзного прорыва в развитии экономики и социальной сферы.
Рустэм Хамитов подчеркнул, что мы обязаны чтить память тех, кто многое дал нашей республике.
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