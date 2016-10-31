31 октября, понедельник
СЕГО ДНЯ

Рустэм Хамитов: Мы обязаны чтить память тех, кто многое дал Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 31.10.2016
Глава региона вспомнил достижения советской эпохи

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Сегодня в Уфе прошли торжества, посвящённые 100-летию советского государственного и общественного деятеля Мидхата Шакирова. Он в течение шести лет руководил Уфимской городской партийной организацией, 18 лет стоял во главе Башкирского областного комитета партии. 

-  Много хорошего, важного, масштабного для республики было сделано в те годы, - отметил, выступая на торжественном собрании глава Башкирии Рустэм Хамитов. -  Все мы – современники советской эпохи. Тогда мы жили по нравственным законам, сообразно которым общественное было безоговорочно выше личного. В те годы коллектив – школьный класс, студенческая группа или цеховая бригада – были для нас, без преувеличения, важнейшей составляющей жизни. Моральные стимулы были выше материальных.

По словам главы  региона Башкирия в годы, когда у ее руля стоял Мидхат Шакиров сумела достичь серьёзного прорыва в развитии экономики и социальной сферы.

- В 1980-е годы по производственному потенциалу, числу крупных промышленных объединений, строительных гигантов, научных учреждений Башкирская АССР превзошла большинство союзных республик, - отметил Хамитов. - Специалисты из десятков автономий, краёв и областей Российской Федерации, союзных республик помогали сооружать здесь объекты большой нефтехимии. Имеющиеся запасы нефти плюс наработанные компетенции позволяли в 1970-е годы добывать ежегодно до 40 млн тонн.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что мы обязаны чтить память тех, кто многое дал нашей республике.

- Иногда мы слишком легковесно подходим к этим вопросам: «У этого были такие-то недостатки, а у другого – такие-то». Начинают порой, извините меня за это слово, сводить счёты с теми, кого уже нет среди нас. Это неправильно. Люди трудились, работали, вывели нашу республику на передовые рубежи. Мы обязаны чтить память таких людей, как Мидхат Закирович Шакиров, - сказал глава Башкирии. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

31.10.2016
Мулла из Уфы о гей-параде: Это патологическое явление
Акцию ЛГБТ-активистов прокомментировал представитель мусульманской конфессии.

31.10.2016
Башкирия стала лидером в ПФО по числу суицидов
Данные по числу самоубийств в регионе опубликовал Росстат.

31.10.2016
Сегодня в прокуратуру Башкирии могут звонить предприниматели
На "горячей линии" можно задать вопросы о защите прав предпринимателей.

31.10.2016
МЧС посоветовало автовладельцам не выезжать на летней резине
А пешеходам в МЧС рекомендуют одеть нескользящую обувь.

30.10.2016
«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь»
Счет матча 6:0 в пользу уфимского клуба

28.10.2016
В Уфе пройдет акция памяти жертв политических репрессий
В ней примут участие пострадавшие, их родственники, дети и обычные горожане.

28.10.2016
Для Уфы купят сто городских автобусов большой вместимости
Госкомтранс планирует потратить на покупку автобусов 647,5 млн рублей.

28.10.2016
Рустэм Хамитов назвал рейтинг Башкирии по малому бизнесу позорным
Главу региона поручил профильному министру "найти резервы для исправления ситуации"

28.10.2016
Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще
Сегодня все больше уфимцев предпочитают не тратить свои накопления и силы на ремонт и выбирают чистовую отделку будущего жилья. Тем более если речь идет о квартирах в самом востребованном микрорайоне города, да еще и в доме из классического красного кирпича.

27.10.2016
Евгений Степанов: "Алло, Роспотребнадзор на проводе"
Специалисты Роспотребнадзора провели горячую линию для жителей Башкирии

27.10.2016
Главный санитарный врач Башкирии рассказал про грипп
В Башкирии прививки от гриппа сделали 26% населения – Роспотребнадзор.

27.10.2016
В Башкирии работников предприятий будут готовить, начиная с детского сада
Для этого в республике создано четыре образовательных кластера.

27.10.2016
В Башкирии две школы и шесть вузов получили гранты главы региона
Деньги выделены на развитие электронного образования.

27.10.2016
К 2018 году все школы Башкирии перейдут на новые стандарты обучения
К ученикам будут предъявляться новые требования, и учить их будут по новым учебникам.

27.10.2016
Депутаты Госсобрания не стали отменять транспортный налог для многодетных семей
В республике есть другие меры поддержки, заявили в парламенте.

26.10.2016
В Уфе приостановлено движение трех трамвайных маршрутов
Когда движение восстановят, не уточняется.

26.10.2016
Начальник управления образования Уфы прокомментировала смерть восьмиклассницы
По словам Елены Хаффазовой, накануне гибели девочка была спокойной.

26.10.2016
В Минобразования Башкирии пояснили, на что собирают деньги учителя
Педагоги могут просить родителей купить дидактические материалы, но не учебники.

26.10.2016
В Башкирии в год делают около 40 операций по пересадке почек
Это всего 25-30 процентов от необходимого, утверждает главный трансплантолог Башкирии.


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"