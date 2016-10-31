Рустэм Хамитов: Мы обязаны чтить память тех, кто многое дал Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава региона вспомнил достижения советской эпохи

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Сегодня в Уфе прошли торжества, посвящённые 100-летию советского государственного и общественного деятеля Мидхата Шакирова. Он в течение шести лет руководил Уфимской городской партийной организацией, 18 лет стоял во главе Башкирского областного комитета партии.

- Много хорошего, важного, масштабного для республики было сделано в те годы, - отметил, выступая на торжественном собрании глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Все мы – современники советской эпохи. Тогда мы жили по нравственным законам, сообразно которым общественное было безоговорочно выше личного. В те годы коллектив – школьный класс, студенческая группа или цеховая бригада – были для нас, без преувеличения, важнейшей составляющей жизни. Моральные стимулы были выше материальных.

По словам главы региона Башкирия в годы, когда у ее руля стоял Мидхат Шакиров сумела достичь серьёзного прорыва в развитии экономики и социальной сферы.

- В 1980-е годы по производственному потенциалу, числу крупных промышленных объединений, строительных гигантов, научных учреждений Башкирская АССР превзошла большинство союзных республик, - отметил Хамитов. - Специалисты из десятков автономий, краёв и областей Российской Федерации, союзных республик помогали сооружать здесь объекты большой нефтехимии. Имеющиеся запасы нефти плюс наработанные компетенции позволяли в 1970-е годы добывать ежегодно до 40 млн тонн.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что мы обязаны чтить память тех, кто многое дал нашей республике.