Мулла из Уфы о гей-параде: Это патологическое явление

28.10.2016

Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще Сегодня все больше уфимцев предпочитают не тратить свои накопления и силы на ремонт и выбирают чистовую отделку будущего жилья. Тем более если речь идет о квартирах в самом востребованном микрорайоне города, да еще и в доме из классического красного кирпича.

26.10.2016

В Нефтекамске выбрали главу администрации Им во второй раз стал Рашит Давлетов.