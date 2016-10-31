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Башкирия стала лидером в ПФО по числу суицидов// 31.10.2016
Данные по числу самоубийств в регионе опубликовал Росстат.
По итогам девяти месяцев этого года Башкирия вышла в лидеры в Приволжском федеральном округе по числу самоубийств. По данным Росстата, в регионе с начала года покончили с собой 914 человек. Это на 55 человек или 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но тем не менее по этому показателю республика по-прежнему на первом месте.
На втором месте в печальном списке – Пермский край, где произошло 651 самоубийство. На третьем – Удмуртия с 476 суицидами. Меньше всего этот показатель в Чувашии – 66.
Всего в ПФО с начала года покончили с собой 4602 человека.
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