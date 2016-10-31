31 октября, понедельник
СЕГО ДНЯ

Сегодня в прокуратуру Башкирии могут звонить предприниматели

Злата ЗУКОВИЧ // 31.10.2016
На "горячей линии" можно задать вопросы о защите прав предпринимателей.

Фото: pixabay.com

Сегодня, 31 октября, в прокуратуре Башкирии проходит «горячая линия», следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

Задать интересующие вопросы о соблюдении прав предпринимателей, а также сообщить о допускаемых в данной сфере нарушениях можно с 11.00 до 13.00 по телефону 8- (347) 276-13-90.

 

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