МЧС посоветовало автовладельцам не выезжать на летней резине

Злата ЗУКОВИЧ

А пешеходам в МЧС рекомендуют одеть нескользящую обувь.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня, 31 октября, ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег, днем по западу до умеренного, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. В отдельных районах ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. Ночью на автодорогах будет туман видимостью 500-1000 метров.

Вследствие неблагоприятных погодных условий главное управление МЧС по Башкирии рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте на летней резине, быть внимательным и соблюдать дистанцию. Что касается неопытных водителей, то им стоит воздержаться от поездок вовсе. Пешеходам рекомендуется сегодня особенно осторожно переходить дорогу и подготовить малоскользящую обувь для прогулок.