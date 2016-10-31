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31 октября, понедельник
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МЧС посоветовало автовладельцам не выезжать на летней резине// 31.10.2016
А пешеходам в МЧС рекомендуют одеть нескользящую обувь.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня, 31 октября, ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег, днем по западу до умеренного, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. В отдельных районах ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. Ночью на автодорогах будет туман видимостью 500-1000 метров.
Вследствие неблагоприятных погодных условий главное управление МЧС по Башкирии рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте на летней резине, быть внимательным и соблюдать дистанцию. Что касается неопытных водителей, то им стоит воздержаться от поездок вовсе. Пешеходам рекомендуется сегодня особенно осторожно переходить дорогу и подготовить малоскользящую обувь для прогулок.
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