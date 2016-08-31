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31 августа, среда
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Рустэм Хамитов открыл в Фёдоровке новую школу// 31.08.2016
Он сделал это в рабочей поездке по двум районам.
Фото: glavarb.ru
Сегодня, 31 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки побывал в Фёдоровском и Стерлибашевском районах, сообщается на официальном сайте главы региона.
Рустэм Хамитов посетил социальные и инфраструктурные объекты, ознакомился с деятельностью предприятий агропромышленного комплекса. В районном центре Федоровского района он принял участие в открытии нового здания средней школы № 1, строительство которого началось в декабре прошлого года. Стройка обошлась в 250 млн рублей, выделенных в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.
Ранее школа размещалась в старом здании, состоящем из двух корпусов 1936 и 1960 годов постройки. еперь средняя школа № 1 на 375 мест находится в современном трёхэтажном корпусе общей площадью 6,7 тыс кв м. В школе – 19 учебных кабинетов, из них 12 – с лабораториями. На прилегающей территории имеются четыре зоны для активного отдыха школьников, игровое, футбольное, баскетбольное, волейбольное поля и вспомогательные помещения.
По словам директора Константина Морозова, 1 сентября порог школы впервые переступят 33 первоклассника. Всего в этом учебном году здесь будут функционировать 19 классов.
Глава республики в кабинете информатики поинтересовался скоростью интернета. Директор сообщил, что она составляет всего 1 Мбит/с.
– У нас многие болеют «заразной болезнью» – приукрашивать, приписывать. Если нет интернета нормального, так и скажите – скорость маленькая. Будем думать, что дальше делать, – сказал Рустэм Хамитов.
- Строительство школ в ближайшие годы будет приоритетом для федеральной и республиканской власти, - сказал он на церемонии открытия школы. - Дело в том, что к 2025 году мы должны перейти на односменную учебу, вторая смена должна уйти в историю. Постараемся, чтобы так и было. Но для этого несколько лет надо много поработать. Надеюсь, у нас получится решить эту проблему.
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