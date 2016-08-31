Жители Уфы чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ, городского хозяйства и транспорта

Наталья КУЗНЕЦОВА

В администрации города проанализировали обращения граждан за первое полугодие.

Фото: ufacity.info

В первом полугодии этого года в администрацию города поступило более 18,6 тысяч обращений граждан, сообщает ее пресс-служба. Более 57 процентов из них – в электронном виде, через интернет-порталы обращений граждан и официальный сайт мэрии.

Чаще всего люди обращались по вопросам жилищно-коммунального и городского хозяйства, работы транспорта. Таких обращений поступило 8417 или 45,3 процента.

- по вопросам строительства - 18,4 процента,

- землепользования - 14,3 процента,

- улучшения жилищных условий - 10,3 процента,

- социального обеспечения - 434 - 2,3 процента,

- торговли, бытового обслуживания, защиты прав потребителей - 2 процента,

- образования и воспитания - 249 - 1,3 процента.