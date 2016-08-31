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Жители Уфы чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ, городского хозяйства и транспорта// 31.08.2016
В администрации города проанализировали обращения граждан за первое полугодие.
Фото: ufacity.info
В первом полугодии этого года в администрацию города поступило более 18,6 тысяч обращений граждан, сообщает ее пресс-служба. Более 57 процентов из них – в электронном виде, через интернет-порталы обращений граждан и официальный сайт мэрии.
Чаще всего люди обращались по вопросам жилищно-коммунального и городского хозяйства, работы транспорта. Таких обращений поступило 8417 или 45,3 процента.
- по вопросам строительства - 18,4 процента,
- землепользования - 14,3 процента,
- улучшения жилищных условий - 10,3 процента,
- социального обеспечения - 434 - 2,3 процента,
- торговли, бытового обслуживания, защиты прав потребителей - 2 процента,
- образования и воспитания - 249 - 1,3 процента.
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