В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов

Наталья КУЗНЕЦОВА

По его словам, запах в воздухе появляется каждую ночь

Фото: olegrash

Житель Уфы обратился к главе региона Рустэму Хамитову по поводу экологических проблем Черниковки. Он просит немедленно принять меры по улучшению чистоты воздуха. В последние годы случаи выбросов отходов нефтехимических предприятий, его словам, резко участились.

- Практически каждую ночь или через ночь примерно в три-четыре часа утра в воздухе появляется ужасный запах, - пишет уфимец. - Нас буквально травят самым подлым образом - во сне, подрывая здоровье сотен тысяч людей! Это невозможно больше терпеть. Возникает резонный вопрос - а чем занимается целое министерство экологии, чем занимаются люди, которые должны круглосуточно контролировать уровни ПДК вредных веществ в воздухе? От них вообще что-нибудь зависит или они просто не хотят ничего делать? Мы что, должны умирать медленной смертью? Я считаю, это просто позор. Призываю к принятию немедленных мер по улучшению чистоты воздуха.