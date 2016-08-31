31 августа, среда
СЕГО ДНЯ

В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 31.08.2016
По его словам, запах в воздухе появляется каждую ночь

Фото: olegrash

Житель Уфы обратился к главе региона Рустэму Хамитову по поводу экологических проблем Черниковки. Он просит немедленно принять меры по улучшению чистоты воздуха. В последние годы случаи выбросов отходов нефтехимических предприятий, его словам, резко участились.

- Практически каждую ночь или через ночь примерно в три-четыре часа утра в воздухе появляется ужасный запах, - пишет уфимец. - Нас буквально травят самым подлым образом - во сне, подрывая здоровье сотен тысяч людей! Это невозможно больше терпеть. Возникает резонный вопрос - а чем занимается целое министерство экологии, чем занимаются люди, которые должны круглосуточно контролировать уровни ПДК вредных веществ в воздухе? От них вообще что-нибудь зависит или они просто не хотят ничего делать? Мы что, должны умирать медленной смертью? Я считаю, это просто позор. Призываю к принятию немедленных мер по улучшению чистоты воздуха.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

31.08.2016
Жители Уфы чаще всего жалуются на проблемы ЖКХ, городского хозяйства и транспорта
В администрации города проанализировали обращения граждан за первое полугодие.

31.08.2016
На въезде в Уфу «Калина» протаранила отбойник
Авария произошла сегодня утром напротив торгового центра «Мега».

31.08.2016
В Уфе сократилось число ДТП с детьми
На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.

30.08.2016
В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО»
Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система

30.08.2016
В Башкирии сельчанам помогут с приобретением сельхозинвентаря
Положение о финансовой поддержке утвердило правительство республики

30.08.2016
Фотофакт: в Уфе в центре города прорвало канализацию
Грязная вода льется на дорогу уже несколько часов

30.08.2016
В Уфе четырёхлетний мальчик утонул в ванной
Тело ребёнка обнаружила мать

30.08.2016
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
Правда, только в одном сельсовете.

29.08.2016
Фотофакт: В Уфе эвакуировали пациентов инфекционной больницы
Сигнал об эвакуации поступил сегодня около полудня.

29.08.2016
В Башкирию пришли дожди и холодные ночи
Аномальная жара ушла, как будто ее и не было.

28.08.2016
В Башкирии ожидается понижение температуры
Ночью столбик термометра опустится до +9, +14 градусов.

27.08.2016
Рустэм Хамитов: Чем больше детей, тем больше в семье счастья
Глава республики сожалеет, что у него двое, а не пятеро детей.

27.08.2016
Рустэм Хамитов пообещал построить роддом в Бирске
Глава республики сегодня выступил на молодежном конвенте.

26.08.2016
На месте стадиона Салавата Юлаева в Уфе построят новый спорткомплекс
Проект сейчас проходит согласование в Главархитектуре города.

26.08.2016
Паралимпийский центр в Уфе планируют достроить в 2018 году
Городские власти утверждают, что проект не заморожен

26.08.2016
В Уфе парковка разделила соседей на чиновников и безлошадных
Одни соседи обвиняют других в том, что они используют свое положение, чтобы вместо детской площадки построить для себя парковку.

26.08.2016
Аномальная жара в Башкирии: за месяц больше сотни тепловых и солнечных ударов
Количество инфарктов и инсультов не увеличилось.

26.08.2016
В Башкирии в этом году закупят еще 58 школьных автобусов
Дополнительный транспорт приобретут на федеральные средства.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"