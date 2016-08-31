|
31 августа, среда
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе житель Черниковки жалуется на постоянные выбросы отходов нефтяных заводов// 31.08.2016
По его словам, запах в воздухе появляется каждую ночь
Фото: olegrash
Житель Уфы обратился к главе региона Рустэму Хамитову по поводу экологических проблем Черниковки. Он просит немедленно принять меры по улучшению чистоты воздуха. В последние годы случаи выбросов отходов нефтехимических предприятий, его словам, резко участились.
- Практически каждую ночь или через ночь примерно в три-четыре часа утра в воздухе появляется ужасный запах, - пишет уфимец. - Нас буквально травят самым подлым образом - во сне, подрывая здоровье сотен тысяч людей! Это невозможно больше терпеть. Возникает резонный вопрос - а чем занимается целое министерство экологии, чем занимаются люди, которые должны круглосуточно контролировать уровни ПДК вредных веществ в воздухе? От них вообще что-нибудь зависит или они просто не хотят ничего делать? Мы что, должны умирать медленной смертью? Я считаю, это просто позор. Призываю к принятию немедленных мер по улучшению чистоты воздуха.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.08.2016 // СПОРТ
Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября
31.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Стерлитамакский округ: Мэр города против вице-спикера Госсобрания
31.08.2016 // ХРОНОГРАФ
У жителей Башкирии в сентябре будет дополнительный выходной
31.08.2016 // МОЛНИЯ
Видео: В Уфе насмерть сбили мотоциклиста
31.08.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал в гостях волевую победу над «Югрой»
31.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели первое уголовное дело по выборам
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте