На въезде в Уфу Калина протаранила отбойник

31.08.2016

В Уфе сократилось число ДТП с детьми На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.

30.08.2016

В Башкирии начал работать «Единый агент ОСАГО» Российский союз автостраховщиков (РСА) признал Башкирию проблемным регионом, и включил в перечень субъектов где будет работать система