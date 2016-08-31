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На въезде в Уфу Калина протаранила отбойник// 31.08.2016
Авария произошла сегодня утром напротив торгового центра «Мега»
Фото: Сообщество #УфаРулит
Как сообщают пользователи социальных сетей «Калина» протаранила отбойник. ДТП произошло на трассе Уфа-Аэропорт, напротив торгового центра «Мега». В результате аварии пострадал водитель легковушки. ДТП стало причиной большой пробки, выбирайте пути объезда.
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