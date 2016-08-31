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31 августа, среда
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В Уфе сократилось число ДТП с детьми// 31.08.2016
На оперативке в мэрии обсуждали вопросы безопасности в школах.
Фото: Наталья Кузнецова
Большая часть утренней оперативки у главы администрации Уфы сегодня была посвящена вопросам безопасности в школах города. В преддверии нового учебного года профильные службы провели всю необходимую работу, и их представители сегодня отчитались об этом перед сити-менеджером.
Все доклады как один укладывались в тезис «все сделано идеально». Так, начальник городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Чернов, например, сообщил о проведенной работе по установке светофоров, дорожных знаков и лежачих полицейских.
- В этом году установлено 535 дорожных знаков на проезжей части около образовательных организаций, - сообщил Чернов. - Транспортные и пешеходные светофоры установлены около 43 школ, светофоры - около 25-ти. Еще около 12 школ мы планируем установить светофоры в этом году. Статистика по ДТП с участием детей подтверждает, что принятые меры дают пользу. Так, с 2012 года наблюдается уменьшение числа ДТП с участием детей на 30%, в этом году тенденция сохраняется.
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