Ирек Ялалов: Центральная ёлка еще постоит

Ольга КОРЗИК

Мэр Уфы высказался о ледовых городках.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов затронул вопрос демонтажа ледовых городков. По его словам, лет 10-15 назад демонтаж ледовых городков начинался уже сразу после старого нового года. Сейчас по просьбе населения Уфы работа ледовых городков продлена.

- 25 декабря мы ввели их в эксплуатацию, и сейчас они у нас еще стоят, - сказал глава администрации.

Ирек Ялалов сказал, что вопрос о демонтаже ледового городка будет принимать администрация каждого района.

- Если ледовый городок востребован и он содержится качественно, то давайте не будем лишать наших детишек возможности продлить праздничное настроение, - сказал он. - Что касается центральной елки, что стоит у администрации города, пусть пока постоит еще.

По словам главы администрации, главное требование в такой ситуации - безопасность.