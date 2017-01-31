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Ирек Ялалов: Центральная ёлка еще постоит// 31.01.2017
Мэр Уфы высказался о ледовых городках.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов затронул вопрос демонтажа ледовых городков. По его словам, лет 10-15 назад демонтаж ледовых городков начинался уже сразу после старого нового года. Сейчас по просьбе населения Уфы работа ледовых городков продлена.
- 25 декабря мы ввели их в эксплуатацию, и сейчас они у нас еще стоят, - сказал глава администрации.
Ирек Ялалов сказал, что вопрос о демонтаже ледового городка будет принимать администрация каждого района.
- Если ледовый городок востребован и он содержится качественно, то давайте не будем лишать наших детишек возможности продлить праздничное настроение, - сказал он. - Что касается центральной елки, что стоит у администрации города, пусть пока постоит еще.
По словам главы администрации, главное требование в такой ситуации - безопасность.
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