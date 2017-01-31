Ирек Ялалов вручил награды народному учителю из Башкирии

Ольга КОРЗИК

Глава администрации поблагодарил ее за работу.

Сегодня перед началом оперативки глава администрации Уфы Ирек Ялалов поблагодарил за работу и вручил награды учителю химии из 42 лицея Уфы Лизе Агадуллиной.

Она первая из Уфы получила звание народного учителя России.

– Лиза Кимовна, мы гордимся вами. Спасибо вам большое, – сказал Ирек Ялалов.

Педагогоческий стаж Лизы Агадуллиной 58 лет. Из них 44 - в школах Уфы.