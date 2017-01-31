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Ирек Ялалов вручил награды народному учителю из Башкирии// 31.01.2017
Глава администрации поблагодарил ее за работу.
Сегодня перед началом оперативки глава администрации Уфы Ирек Ялалов поблагодарил за работу и вручил награды учителю химии из 42 лицея Уфы Лизе Агадуллиной.
Она первая из Уфы получила звание народного учителя России.
– Лиза Кимовна, мы гордимся вами. Спасибо вам большое, – сказал Ирек Ялалов.
Педагогоческий стаж Лизы Агадуллиной 58 лет. Из них 44 - в школах Уфы.
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