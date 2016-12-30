В Уфе перинатальном центре за первый месяц работы родились 51 девочка и 31 мальчик

Наталья КУЗНЕЦОВА

Многоплодных родов пока не было

Фото: health.bashkortostan.ru

В новом республиканском перинатальном центре, который заработал в Уфе в конце ноября этого года, родилось 82 ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Данные приведены с 21 ноября по сегодняшнее утро - 30 декабря.



- За это время счастливыми родителями стали 82 мамы. - уточняется в сообщении. - Многоплодных родов не было. Из появившихся здесь на свет детишек - 51 девочка и 31 мальчик.



Новый центр на 130 коек, который является акушерско-неонатологическим корпусом Республиканского перинатального центра, относится к учреждению родовспоможения третьего уровня. Здесь, в основном, сконцентрировано оказание медицинской помощи пациенткам и новорожденным группы высокого риска.