|
3 января, вторник
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе проходит новогодний перфоманс «Кар бабай»// 30.12.2016
Принять участие в нем может каждый желающий
В Уфе проходит новогодний перфоманс «Ҡар бабай», сообщает пресс-служба администрации города. Принять в нем участие может каждый желающий, для этого необходимо сделать и выложить селфи с новогодней атрибутикой.
Организаторами выступили комитет по делам молодёжи администрации города совместно с Центром содействия занятости молодежи. Победители конкурса будут определены в следующих номинациях: «Самое массовое селфи»; «Самое креативное селфи», «Лучший новогодний костюм».
Для участия в конкурсе необходимо до 9 января 2017 года вступить в официальные группы Комитета по делам молодёжи и МБУ «Центр содействия занятости молодежи» в социальной сети «ВКонтакте» и добавить новогодние селфи в фотоальбомы номинаций конкурса «Ҡар бабай».Под своим селфи необходимо указать фамилию, имя и отчество участника конкурса и ссылку на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте», - говорится в сообщении администрации. - Имена победителей назовут 16 января 2017 года. Они будут награждены дипломами и подарками от партнеров конкурса.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Застройщиков обязали защищать дольщиков
02.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как правильно кататься на уфимских горках и избежать травм?
02.01.2017 // МОЛНИЯ
Уфимцы требуют от Ирека Ялалова очистить дороги
02.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В 2016 году в Башкирии заключено около 25 тысяч браков
02.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы
02.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе после провала машины под землю женщину пригласили в суд
02.01.2017 // ФОТОФАКТ
1 января уфимцы пробежали 2017 метров
01.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Какие новые законы вступают в силу с 1 января
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте