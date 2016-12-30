В Уфе проходит новогодний перфоманс «Кар бабай»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Принять участие в нем может каждый желающий

В Уфе проходит новогодний перфоманс «Ҡар бабай», сообщает пресс-служба администрации города. Принять в нем участие может каждый желающий, для этого необходимо сделать и выложить селфи с новогодней атрибутикой.

Организаторами выступили комитет по делам молодёжи администрации города совместно с Центром содействия занятости молодежи. Победители конкурса будут определены в следующих номинациях: «Самое массовое селфи»; «Самое креативное селфи», «Лучший новогодний костюм».

Для участия в конкурсе необходимо до 9 января 2017 года вступить в официальные группы Комитета по делам молодёжи и МБУ «Центр содействия занятости молодежи» в социальной сети «ВКонтакте» и добавить новогодние селфи в фотоальбомы номинаций конкурса «Ҡар бабай».Под своим селфи необходимо указать фамилию, имя и отчество участника конкурса и ссылку на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте», - говорится в сообщении администрации. - Имена победителей назовут 16 января 2017 года. Они будут награждены дипломами и подарками от партнеров конкурса.