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Уфимец о слушаниях по бюджету Уфы: То, что мы видим здесь, - это слезы!// 30.11.2016
Пенсионер Леонид Савичев раскритиковал горсовет и граждан за неправильное формирование главного финансового документа города.
В Городском дворце культуры сегодня завершились публичные слушания по проекту бюджета Уфы на ближайшие три года. В целом они прошли достаточно вяло и свелись к частным просьбам отдельных граждан по благоустройству и повышению комфортности городской среды. Люди просили отремонтировать школы, дать помещение для организации, провести водопровод. Сотрудница одного из муниципальных учреждений попросила предусмотреть в бюджете деньги на путевки в санатории для своих сотрудников, а директор одной из частных фирм - субсидии на развитие своего бизнеса.
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